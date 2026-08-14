Drony versus Panna Marie. NATO muselo zasáhnout na východním křídle

Poplach na východním křídle Severoatlantické aliance v Lotyšsku zasáhl v pátek i stovky poutníků v Agloně, kteří se před hrozbou ukryli ve sklepě katolického gymnázia. Zásah spojeneckých stíhaček NATO nakonec incident ukončil a lotyšské úřady oznámily, že nejsou hlášena žádná zranění ani škody. Podobné situace se ovšem mohou podle armády opakovat.
V pátek nad ránem museli Lotyši hned v několika regionech vyhlásit poplach, a to kvůli ohrožení vzdušného prostoru. Varování obdrželi i poutníci v Agloně, kde se v prostorách katolického gymnázia nachází zhruba tisícovka katolických poutníků, kteří dorazili na sobotní svátek Nanebevzetí Panny Marie.
Záběry pořízené lotyšskou televizí ukazují, že po obdržení varování se lidé v pyžamech z tělocvičny odebrali do sklepa. Tam zůstali asi hodinu – dokud hrozba nepominula. Informovala o tom lotyšská veřejnoprávní služba LSM.
„Všichni byli na svých místech, jak bylo plánováno – na kolejích, s velmi malým počtem nočních hlídek u kostela. Volala i policie, která vše monitoruje. Všechno je klidné a vše je v pořádku. Řídíme se bezpečnostními pokyny, které nám dávají zástupci státu,“ řekl LSM děkan aglonské baziliky Juris Skutels.
Stíhačky z mise NATO pro hlídkování vzdušného prostoru Baltského moře vyrazily do vzduchu. O několik desítek minut později Vzdušné síly Lotyšska (NAF) oznámily, že hrozba pominula.
Na sociální síti X letectvo uvedlo, že v prostoru Baltského vzdušného prostoru úspěšně sestřelilo cizí bezpilotní letoun, který v důsledku ruského elektromagnetického boje přiletěl do Lotyšska. Z toho nelze jasně určit, o jaký dron se jednalo, podle všeho ale mohlo jít o ukrajinský dron útočící na ruský přístav Usť-Luga, který Rusové vyrušili.
Dron stíhačky sestřelily v zalesněné oblasti – více než 20 kilometrů od nejbližšího města – a žádní obyvatelé nebyli zraněni, nedošlo ani ke škodě na majetku. Na místě v současné době zasahují záchranné složky, uvedla podle lotyšských médií zástupkyně Sjednoceného štábu Národních ozbrojených sil (NBS) Iveta Bērziņa.
Letectvo zároveň poznamenává, že dokud bude pokračovat ruská agrese na Ukrajině, podobné incidenty, kdy zahraniční bezpilotní letadlo vstoupí do lotyšského vzdušného prostoru nebo se k němu přiblíží, se mohou opakovat.
Posílit obranu oproti dronům
„Tento incident potvrzuje, že lotyšský vzdušný prostor je chráněn. Zároveň nám takové události připomínají, že musíme pokračovat v posilování schopností monitorování východní hranice Lotyšska a obrany proti dronům, abychom dokázali jakoukoli potenciální hrozbu co nejrychleji odhalit, identifikovat a zneškodnit,“ napsal na sociální síti Facebook lotyšský premiér Andris Kulbergs.
„Severoatlantická aliance je připravena a schopna reagovat na jakékoliv potenciální hrozby po 24 hodin (každý den) a sedm dnů v týdnu, aby chránila naše území a obyvatele,“ komentovala sestřel mluvčí NATO, která dodala, že dron zneškodnila italská stíhačka.
Není to poprvé, co pobaltské země, Finsko, Polsko či Rumunsko na východním křídle aliance vyhlásily poplach kvůli dronům. Například v červenci stíhačky F-16 hned třikrát sestřelily dron.
Státy Severoatlantické aliance se minulý měsíc dohodly na změně mise v Pobaltí Baltic Air Policing. Dříve spojenecké letouny zajišťovaly ostrahu vzdušného prostoru, nyní fungují jako protivzdušná obrana.
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