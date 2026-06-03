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Zahraničí

Drony dovezli tajně do Ruska a zaútočili. Zelenskyj ocenil hrdiny, ukázal nové záběry

Záběry z operace Pavučina ukazují zásahy dronů na vojenské cíle

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předal státní vyznamenání lidem, kteří se podíleli na operaci Pavučina, a zveřejnil na svém profilu na síti X nové záběry. Tajná akce Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) podle Kyjeva zničila nebo poškodila 41 ruských letadel hluboko na území Ruska.

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Operace Pavučina byla ukrajinská tajná akce z 1. června 2025. Drony tehdy zaútočily na pět ruských základen: Belaja v Irkutské oblasti, Ďagilevo v Rjazaňské oblasti, Oleňa v Murmanské oblasti, Ivanovo severovýchodně od Moskvy a Ukrajinka na Dálném východě. Nejvzdálenější zasažená základna Belaja leží asi 4300 kilometrů od hranic Ukrajiny.

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Nově Zelenskyj oznámil, že ocenil lidi, bez nichž by se operace podle něj neuskutečnila. Jejich jména zůstanou utajena. Prezident uvedl, že akce byla dlouho připravovaná a zasáhla dál, než kam dříve sahaly ukrajinské možnosti.

Podle SBU bylo při útoku zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně bombardérů Tu-95, Tu-22M3 a Tu-160 a letounů včasného varování A-50. Škody Kyjev odhaduje na sedm miliard dolarů, tedy zhruba 153 miliard korun. Moskva tvrdí, že technika byla jen poškozena a bude opravena.

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Kyjev podle ČTK použil 117 dronů, které byly do blízkosti cílů dopraveny v upravených kontejnerech na nákladních autech. Operátoři na Ukrajině je pak na dálku vypustili.

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Význam operace přesahuje samotné škody. Ukázala, že levné bezpilotní prostředky mohou zasáhnout i drahé strategické cíle, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu řízenými střelami. Zároveň potvrdila, že drony se staly jedním z určujících nástrojů současné fáze války.

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Ukrajinské drony zasáhly základnu raket Iskander na Krymu. Moskva mluví o terorismu, Kyjev o zásahu vojenského cíle. | Video: Instagram/kharkiv_city_inst, ukraine_defence a Reuters
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