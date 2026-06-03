Drony dovezli tajně do Ruska a zaútočili. Zelenskyj ocenil hrdiny, ukázal nové záběry

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předal státní vyznamenání lidem, kteří se podíleli na operaci Pavučina, a zveřejnil na svém profilu na síti X nové záběry. Tajná akce Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) podle Kyjeva zničila nebo poškodila 41 ruských letadel hluboko na území Ruska.
Operace Pavučina byla ukrajinská tajná akce z 1. června 2025. Drony tehdy zaútočily na pět ruských základen: Belaja v Irkutské oblasti, Ďagilevo v Rjazaňské oblasti, Oleňa v Murmanské oblasti, Ivanovo severovýchodně od Moskvy a Ukrajinka na Dálném východě. Nejvzdálenější zasažená základna Belaja leží asi 4300 kilometrů od hranic Ukrajiny.
Nově Zelenskyj oznámil, že ocenil lidi, bez nichž by se operace podle něj neuskutečnila. Jejich jména zůstanou utajena. Prezident uvedl, že akce byla dlouho připravovaná a zasáhla dál, než kam dříve sahaly ukrajinské možnosti.
Podle SBU bylo při útoku zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně bombardérů Tu-95, Tu-22M3 a Tu-160 a letounů včasného varování A-50. Škody Kyjev odhaduje na sedm miliard dolarů, tedy zhruba 153 miliard korun. Moskva tvrdí, že technika byla jen poškozena a bude opravena.
Kyjev podle ČTK použil 117 dronů, které byly do blízkosti cílů dopraveny v upravených kontejnerech na nákladních autech. Operátoři na Ukrajině je pak na dálku vypustili.
Význam operace přesahuje samotné škody. Ukázala, že levné bezpilotní prostředky mohou zasáhnout i drahé strategické cíle, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu řízenými střelami. Zároveň potvrdila, že drony se staly jedním z určujících nástrojů současné fáze války.