Drony díky pornu. Ukrajina zvažuje povolení nečekaného průmyslu, korupce je obrovská

Ukrajina řeší neobvyklý návrh: legalizaci pornografického průmyslu. Ten je dnes ve východoevropské zemi nelegální, ale přesto v zemi dál funguje. Zastánci změny tvrdí, že by stát mohl získat nové daňové příjmy a omezit prostor pro korupci, jež podle svědectví provází i toto odvětví. Americký deník The New York Times přišel i s tím, že se v korupci a podvodech ztrácejí na Ukrajině miliardy hřiven.
Na rozdíl od většiny evropských zemí je výroba, distribuce a držení pornografie na Ukrajině nelegální a trestá se až sedmi lety vězení.
Zemi se však nepodařilo omezit rozsáhlý a lukrativní pornoprůmysl, který podle úředníků funguje po ochranou zkorumpované policie, upozorňuje americký deník The Wall Street Journal.
To by se ale mohlo změnit. Návrh zákona, který už v červenci prošel prvním čtením, má podle poslance Jaroslava Železňjaka ze strany Hlas především ukončit rozpor mezi daňovými povinnostmi tisíců lidí působících na platformách jako OnlyFans a zákonem, který výrobu a distribuci pornografie stále trestá až sedmi lety vězení.
Tragikomická situace
„Tyto ženy buď neplatí daně a čelí trestnímu stíhání, nebo platí daně a jsou obviněny z porušování zákonů o pornografii,“ řekl The Wall Street Journal Železňjak, opoziční poslanec, který předsedá finančnímu výboru ukrajinského parlamentu. Podle něj to je v podstatě tragikomická situace.
Podle údajů, které získaly ukrajinské daňové úřady od majitele služby – společnosti Fenix International –, vydělalo v roce 2023 na OnlyFans téměř 7900 Ukrajinců a Ukrajinek dohromady více než 131 milionů dolarů.
Úřady proto začaly po tvůrcích požadovat daně. Ti, kteří své příjmy přiznají, však paradoxně riskují, že sami upozorní na jednání, které může být kvalifikováno jako trestný čin.
Železňjak odhaduje, že legalizace by mohla přinést až 25 milionů dolarů (zhruba 500 milionů korun – pozn. red.) ročně na daních. Peníze by podle něj mohly pomoci financovat obranu země. Uvádí například, že tato částka odpovídá nákupu zhruba 30 tisíc dronů.
Současný systém podle zastánců změny zároveň podporuje korupci. Ukrajinské úřady podle svědectví modelek i provozovatelů studií dlouhodobě tolerovaly část odvětví výměnou za úplatky. Generální prokuratura letos rozkryla případ, kdy policejní oddělení ve třech regionech dostávala měsíčně více než 20 tisíc dolarů.
Miliarda dolarů ztracená v korupci
Problém korupce se ale netýká pouze pornografického průmyslu. Podle deníku The New York Times ukrajinský stát v roce 2024 přišel kvůli podvodům, plýtvání a špatnému řízení přibližně o 1,2 miliardy dolarů (v přepočtu asi 25 miliard korun, za které by si Ukrajinci mohli pořídit například zhruba dva až tři systémy protivzdušné obrany Patriot včetně části munice – pozn. red.).
Kontroly rovněž odhalily případy předražených či netransparentních zakázek v obranném sektoru; jen obcházením levnějších nabídek se mělo ztratit asi 126 milionů dolarů.
Od začátku roku 2026 pak ukrajinské úřady otevřely desítky případů spojených s korupcí v armádních nákupech. Škody nebo zpronevěra měly podle zmíněného deníku způsobit škody nejméně 77 milionů dolarů.
A celý korupční problém je ještě větší. Analýza nezávislého think-tanku VoxUkraine odhaduje, že kvůli rozsahu šedé ekonomiky přichází ukrajinský rozpočet ročně o 353,5 až 568 miliard hřiven, tedy zhruba 8,5 až 13,7 miliardy dolarů (nejde jenom o čistou částku způsobenou korupcí, ale o širší výpadek příjmů spojený se stínovou ekonomikou, slabou správou a korupčními riziky – pozn. red.).
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