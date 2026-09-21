Drony a odstřelovači místo turistů. Trump otočil svůj obří oblouk naruby

Vizualizace návrhu vítězného oblouku, který chce Donald Trump postavit ve Washingtonu. Vizualizace: Harrison Design
Původně měl být monumentem a novou turistickou atrakcí Washingtonu. Teď má podle Donalda Trumpa ukrývat drony, odstřelovače a zásoby munice. Americký prezident oznámil překvapivý obrat u plánovaného 76 metrů vysokého triumfálního oblouku nedaleko Arlingtonského národního hřbitova. Tvrdí, že změnu si vyžádala armáda a národní bezpečnost.
Donald Trump oznámil změnu v neděli na své sociální síti Truth Social. Monument, který jeho administrativa dosud představovala především jako velkolepou dominantu a turistickou atrakci, má podle něj nově fungovat také jako „špičkový vojenský komplex“.
„Na naléhavou žádost americké armády a z důvodů národní bezpečnosti jsem souhlasil s přeměnou velkolepého Vítězného oblouku (…) na špičkový vojenský komplex,“ napsal Trump.
Podle prezidenta bude stavba schopna ukrývat a skladovat velké množství dronů a umožní jejich rychlé nasazení. Na střeše a v prostoru kolem oblouku mají být podle jeho popisu také rozmístěni odstřelovači. Trump zároveň zmínil skladování velkého množství munice.
„Nikde jinde na světě nebude existovat zařízení tohoto druhu,“ prohlásil prezident.
Ještě před několika dny přitom administrativa prezentovala projekt především jako monumentální novou dominantu americké metropole. Součástí zveřejněných plánů byla mimo jiné vyhlídková plošina. O tom, že by měl oblouk sloužit jako vojenské zázemí pro drony a odstřelovače, se dosud nemluvilo.
Překvapení i pro lidi kolem projektu
Trumpův nový plán okamžitě vyvolal otázky, zda bude muset projekt projít dalšími schvalovacími procesy. Oblouk, který už několik měsíců prochází federálními revizemi, v květnu získal souhlas Komise pro výtvarná umění.
Charles Birnbaum z Nadace kulturní krajiny upozornil, že pokud se z monumentu skutečně stane vojenský objekt, mohly by být potřeba další bezpečnostní prvky, například oplocení nebo strážní stanoviště.
Problémem je také samotné umístění. Oblouk má vyrůst na kruhovém prostranství u Arlingtonského pamětního mostu, nedaleko Arlingtonského národního hřbitova a Reaganova národního letiště.
Právě blízkost letiště už nyní kritici zmiňují v souvislosti s představou, že by z místa měly startovat drony. Zastupitel Don Beyer (demokrat za Virginii), který zastupuje okres, kde se letiště i hřbitov nachází, takový záměr označil za nebezpečný a nepraktický.
Stavba má začít už brzy
Projekt zároveň čelí žalobám. Skupina válečných veteránů, ochránci památek a další kritici namítají, že monument bude příliš velký, naruší historické panorama Washingtonu a zastíní výhledy spojené s Arlingtonským hřbitovem.
Trumpova administrativa chce podle dosavadních plánů zahájit práce v nejbližších měsících. Federální soudce ale zvažuje, zda stavbu nezastavit. Pentagon navíc k prezidentovu novému oznámení podle dostupných informací nepřidal žádné další podrobnosti.
Z původně zamýšleného monumentu tak Trump během jediného oznámení udělal něco podstatně jiného, oblouk, který měl především připomínat americkou historii a přilákat turisty, má nově podle prezidenta sloužit také jako vojenské zázemí s drony, odstřelovači a municí.