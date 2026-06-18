Dronová smršť nad Moskvou. Rafinerii zasáhly exploze, letiště zastavila provoz

Ukrajina ve čtvrtek brzy ráno podruhé tento týden zaútočila drony na klíčovou ropnou rafinerii Kapotňa v Moskvě .
Masivní ukrajinský útok bezpilotními letouny zasáhl v noci na čtvrtek ruské území včetně Moskvy. Kvůli bezpečnostní hrozbě byl přerušen provoz na všech hlavních letištích v metropoli, uzavřena byla i část moskevského okruhu. Terčem útoku se podruhé během jediného týdne stala klíčová ropná rafinerie v Kapotni.
Moskva zažila jednu z nejrušnějších nocí od začátku války. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana během několika hodin zničila 555 ukrajinských dronů nad různými regiony země. Samotný starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že směrem k hlavnímu městu letělo zhruba 180 bezpilotních strojů.
Bezpečnostní opatření okamžitě dopadla i na civilní dopravu. Ruský letecký úřad Rosaviacija dočasně zastavil provoz na všech hlavních moskevských letištích. Omezen byl také provoz na části moskevského okruhu poblíž ropné rafinerie, která se stala jedním z hlavních cílů útoku.
Právě rafinerie v jihovýchodní čtvrti Kapotňa se ocitla pod palbou už podruhé během tohoto týdne. Podle ruských představitelů několik ukrajinských dronů zasáhlo areál zařízení, které patří mezi nejdůležitější energetické objekty v okolí ruské metropole.
„Síly protivzdušné obrany nadále odrážejí masivní útok,“ uvedl Sobjanin na Telegramu.
Na sociálních sítích se mezitím objevily záběry zachycující okamžik zásahu. Video ukazuje hustý sloup černého kouře stoupající z části rafinerie. Následně areálem otřásla silná exploze, která podle záběrů vytrhla střechu jednoho z velkých palivových zásobníků.
Ukrajina v posledních měsících výrazně rozšířila své dálkové útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Cílem je zasáhnout objekty důležité pro zásobování armády i ekonomiku. Opakované útoky na zařízení v samotné Moskvě zároveň ukazují, že ukrajinské drony jsou schopny pronikat hluboko do ruského vnitrozemí navzdory rozsáhlé protivzdušné obraně.