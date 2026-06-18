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Zahraničí

Dronová smršť nad Moskvou. Rafinerii zasáhly exploze, letiště zastavila provoz

Ukrajina ve čtvrtek brzy ráno podruhé tento týden zaútočila drony na klíčovou ropnou rafinerii Kapotňa v Moskvě .

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Masivní ukrajinský útok bezpilotními letouny zasáhl v noci na čtvrtek ruské území včetně Moskvy. Kvůli bezpečnostní hrozbě byl přerušen provoz na všech hlavních letištích v metropoli, uzavřena byla i část moskevského okruhu. Terčem útoku se podruhé během jediného týdne stala klíčová ropná rafinerie v Kapotni.

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Moskva zažila jednu z nejrušnějších nocí od začátku války. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana během několika hodin zničila 555 ukrajinských dronů nad různými regiony země. Samotný starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že směrem k hlavnímu městu letělo zhruba 180 bezpilotních strojů.

Smoke rises following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in Moscow
Několik dronů zasáhlo moskevskou ropnou rafinerii v jihovýchodním okrese Kapotňa, uvedl podle agentury Reuters na Telegramu starosta ruské metropole Sergej Sobjanin.Foto: Reuters

Bezpečnostní opatření okamžitě dopadla i na civilní dopravu. Ruský letecký úřad Rosaviacija dočasně zastavil provoz na všech hlavních moskevských letištích. Omezen byl také provoz na části moskevského okruhu poblíž ropné rafinerie, která se stala jedním z hlavních cílů útoku.

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Právě rafinerie v jihovýchodní čtvrti Kapotňa se ocitla pod palbou už podruhé během tohoto týdne. Podle ruských představitelů několik ukrajinských dronů zasáhlo areál zařízení, které patří mezi nejdůležitější energetické objekty v okolí ruské metropole.

„Síly protivzdušné obrany nadále odrážejí masivní útok,“ uvedl Sobjanin na Telegramu.

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Na sociálních sítích se mezitím objevily záběry zachycující okamžik zásahu. Video ukazuje hustý sloup černého kouře stoupající z části rafinerie. Následně areálem otřásla silná exploze, která podle záběrů vytrhla střechu jednoho z velkých palivových zásobníků.

Smoke rises following what the authorities say is a Ukrainian drone strike in Moscow
Ukrajina podruhé za týden zaútočila na klíčovou moskevskou ropnou rafinerii.Foto: Reuters

Ukrajina v posledních měsících výrazně rozšířila své dálkové útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Cílem je zasáhnout objekty důležité pro zásobování armády i ekonomiku. Opakované útoky na zařízení v samotné Moskvě zároveň ukazují, že ukrajinské drony jsou schopny pronikat hluboko do ruského vnitrozemí navzdory rozsáhlé protivzdušné obraně.

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Ukrajina ve čtvrtek brzy ráno podruhé tento týden zaútočila drony na klíčovou ropnou rafinerii Kapotňa v Moskvě . | Video: X/exilenova_plus
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