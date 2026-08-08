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Zahraničí

Dron s velkým množstvím výbušnin explodoval v Bulharsku poblíž plynovodu

ČTK,Zahraničí

Dron v sobotu vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to podle tiskových agentur bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin, píše agentura DPA.

Romania NATO Air Policing
Rumunské stíhačky F-16 při cvičení. Do rumunského vzdušného prostoru během v poslední době už vícekrát vnikly patrně ruské drony.Foto: ČTK – Vadim Ghirda
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Bezpilotní letoun explodoval jen 100 metrů od bulharsko-rumunské hranice, řekl Radev, který je označovaný za proruského politika, ve vyjádření po zasedání bezpečnostní rady státu v Sofii.

Týmy bulharské pohraniční policie a ministerstva obrany pracují na zjištění původu dronu, dodal Radev. Při incidentu podle něj nebyl nikdo zraněn ani nebyl poškozen majetek.

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Bulharská agentura BTA s odvoláním na předsedu vlády píše, že incident se odehrál v bezprostřední blízkosti bývalého hraničního přechodu Kardam a asi 1000 metrů od bulharské kompresorové stanice na trase Transbalkánského plynovodu. Podle premiéra se dron zřítil do slunečnicového pole poté, co vnikl do bulharského prostoru v 8:10 místního času (7:10 SELČ). Oblast byla uzavřena.

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Několik set kilometrů od Bulharska zuří ruská válka proti Ukrajině. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už vícekrát vnikly patrně ruské drony.

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Letos v dubnu dokonce trosky dvou ruských dronů poprvé na rumunském území způsobily majetkové škody. Koncem května pak Bukurešť uzavřela ruský konzulát v Konstanci, což zdůvodnila dopadem ruského dronu na obytný dům v Galati na hranici s Ukrajinou; zraněni byli přitom dva lidé.

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