Dron doručil neobvyklou zásilku. Z bojiště zachránil opuštěné domácí mazlíčky

Ukrajinští vojáci využili logistický dron na neobvyklou záchranou misi. Z fronty evakuovali opuštěné domácí mazlíčky
Místo munice nesl živý náklad. Dron ukrajinské brigády posloužil k evakuaci dvou opuštěných domácích mazlíčků z oblasti, kam se člověk běžně nedostane. Hřejivý příběh přitom ukazuje na současný trend – drony dnes zajišťují nepostradatelnou část ukrajinské logistiky v první linii.
Celkem 12 kilometrů ve vzduchu zavěšení v plastovém pytli pod vojenským dronem. Tak se z ukrajinské fronty zachránili dva domácí mazlíčci. Kočku a psa evakuoval dron 14. separované mechanizované brigády. Drony této jednotky denně doručují vojákům v první linii jídlo, vodu i další zásoby. Na zpáteční cestu ale naložené nebývají, čehož využila skupina ukrajinských vojáků.
„Je to riskantní? Ano, ale nechat je tam by bylo ještě nebezpečnější,“ píše v příspěvku oznamující úspěch netradiční dronové zásilky ukrajinská neziskovka starající se o zvířata ve válkou zdevastovaných regionech UAnimals. Jiná cesta, jak mazlíčky z fronty zachránit, podle nich neexistovala. „Obě zvířata jsou v pořádku, jsou u armády,“ uzavřela neziskovka vzácně pozitivní hlášení z fronty už čtyři roky trvajícího konfliktu.
Kočka se opuštěná v „zákopech“ ocitla poté, co voják, který se o ni staral, utrpěl zranění a musel být odvezen do nemocnice. Jeho spolubojovníci tak řešili, co s ní dál. V podmínkách první linie by sama dlouho nepřežila.
Příběh evakuovaného psa ve videu ani v příspěvku organizace UAnimals detailně popsaný není. Ve válce na Ukrajině však nejde o nic výjimečného. V okolí vojenských pozic se dlouhodobě pohybují opuštění psi, kteří přežívají díky péči vojáků nebo vyhozeným zbytkům jídla.
Válkou zasažené oblasti na Ukrajině jsou plné zvířat, která lidé při evakuaci nechali za sebou, případně se zatoulala během bojů. Řada jednotek je adoptuje. Ne vždy je ale možné je vzít s sebou při přesunu nebo stahování se z nebezpečných pozic.
V tomto případě se vojáci rozhodli, že nenechají ani jedno zvíře napospas válečnému osudu. A stejně jako kočka i pes se zachránil 12 kilometrů dlouhým přeletem nad frontou.
Drony jako páteř frontové logistiky
Bezpilotní prostředky se staly jedním z určujících prvků války na Ukrajině. Jsou tak dnes každodenní nutností, a to nejen pro útoky nebo průzkum, ale stále častěji i pro logistiku.
Ukrajinské jednotky běžně využívají malé i střední drony k zásobování předních pozic. Typicky jde o upravené komerční stroje nebo specializované, velké logistické drony, které unesou i desítky kilogramů.
Podle zpravodajského portálu Business Insider tak letos dokázala jedna z ukrajinských brigád přepravit za pouhý měsíc pomocí dronů 200 tun zásob, což je zhruba tolik, kolik by na zádech muselo nést 10 tisíc vojáků.
Role dronů se navíc neustále rozšiřuje. Kromě zásobování slouží například k navádění vojáků při ústupu, ale vytváří i situace, které by ještě nedávno působily neuvěřitelně, například jako eskorta nepřátelských zajatců nebo k doručování elektrokol odříznutým vojákům.