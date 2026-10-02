Ukrajinci drtí Rusy „zombie auty“. Pomáhá jim v tom jednoduchý trik

Rozbahněným polem se řítí starý sovětský transportér. Jakmile dorazí k ruskému opevnění, ozve se masivní výbuch, který nepřátelskou pozici srovná se zemí. Za volantem přitom nikdo nesedí. Jde o takzvané zombie auto – na dálku ovládané vozidlo naložené trhavinou, kterým Ukrajinci ničí ruská opevnění.
Ideálním adeptem na takovou přestavbu se staly sovětské obrněné transportéry BTR-60 z šedesátých let. Kyjev obdržel od Bulharska více než stovku těchto strojů.
Jejich pancéřování je však v dnešních podmínkách příliš slabé na to, aby mohlo přepravovat pěchotu v blízkosti fronty střežené všudypřítomnými drony.
Ukrajinský 3. armádní sbor proto během operace Vivaldi, protiofenzivy severně od Lymanu, ale našel pro vysloužilou techniku zcela nové využití.
„K prolomení nepřátelské obrany jsme nasadili vlastní vynález – sovětská BTR-60 přestavěná na robotické kamikadze komplexy. Použili jsme je k likvidaci těch nejodolnějších pozic nepřítele,“ cituje sbor server Euromaidan Press.
Taktiku teroristů Ukrajinci dovedli k dokonalosti
Využití vozidel coby pojízdných bomb není samo o sobě žádnou novinkou. Tuto taktiku využívali už povstalci v Iráku či Afghánistánu, kteří proti americkým vojákům vysílali sebevražedné řidiče.
Ve válce na Ukrajině již dříve tuto metodu využívali i Rusové, kteří však výbušné vozidlo pouze vyslali přímo proti ukrajinským pozicím bez možnosti jakéhokoliv manévrování.
Ukrajinci tak nyní tento princip vzali a udělali z něj přesně naváděnou zbraň. Vozidla vybavili systémem, který mohou dálkově ovládat s téměř stejnou přesností, jako by v nich seděl živý řidič.
Samotný řídicí systém stojí přibližně 4000 tisíce dolarů. Ovládat se dá přes satelitní síť Starlink, mobilní síť 4G nebo klasickým dálkovým ovládáním. Operátoři navíc mohou mezi jednotlivými typy spojení libovolně přepínat, pokud se Rusům podaří jedno z nich zablokovat.
Za vývojem technologie stojí mimo jiné ukrajinský inženýr vystupující pod jménem David ze skupiny Drone Fight Group.
Jak vysvětlil pro deník The Telegraph, přestavěné transportéry mají oproti malým pozemním dronům řadu výhod. Zvládají těžký bahnitý terén, pohybují se výrazně rychleji, ujedou delší vzdálenost a unesou mnohonásobně více výbušniny.
Jejich význam by navíc mohl ještě vzrůst během zimních měsíců, jelikož malé drony v hlubokém blátě snadno uvíznou.
Je to levné. A hlavně bez lidských obětí
Ani tato zbraň ale není nezničitelná – miny nebo protitankové střely mohou vozidlo zastavit ještě předtím, než dorazí k cíli. Pro Ukrajinu jde však o přijatelné riziko. Ztráta zastaralého BTR-60, který už by na frontě nenašel využití, prakticky nic nestojí a celá akce probíhá bez jediného ohroženého lidského života.
„Přesně tímto směrem se ubírá rozvoj sboru, který stanovil brigádní generál Andrij Bileckyj: snížit počet vojáků v nejnebezpečnějších oblastech a nahradit je roboty,“ uvedl 3. armádní sbor.
Operace Vivaldi začala v polovině dubna pod přísným informačním embargem. Podle sboru se během tří ze čtyř plánovaných fází podařilo získat zpět kontrolu nad územím o rozloze 176 kilometrů čtverečních, přičemž zhruba polovina z něj byla zcela osvobozena. Během operace bylo také zajato více než 250 ruských vojáků.