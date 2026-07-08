Dráždí Putina přesnými zásahy hluboko v týlu, žijí v utajení. Ani manželky nic netuší

Šifrovaná komunikace, platby výhradně v hotovosti, manželky a děti, které o ničem nevědí. Ukrajinští vojáci, kteří stojí za dronovými útoky dlouhého doletu na Rusko, žijí téměř výhradně ve stínu. Jejich odvetné údery na ruská vojenská zařízení a ropné rafinerie zahanbily prezidenta Vladimira Putina, jenž si před čtyřmi lety myslel, že dokáže dobýt Kyjev za několik dní. Napsala to agentura AFP.
Denys, jehož jméno bylo změněno, se na těchto útocích podílí od roku 2025. Přátelé ani rodiče o tom však vzhledem k mimořádně přísným pravidlům v jeho jednotce nemají tušení. „Nepřitahuj k sobě pozornost, nechlub se. O tom, co jsi udělal, nikdy nebudeš moct mluvit, ani po válce,“ řekl agentuře AFP ve vzácném rozhovoru člen tajného týmu.
Bývalý příslušník námořní pěchoty nyní slouží ve Středisku č. 1 ukrajinských dronových sil. Jeho jednotka provedla rozsáhlé útoky na Rusko, včetně červnového úderu na moskevskou ropnou rafinerii, po kterém se nad ruskou metropolí vznášel hustý černý kouř, anebo na Petrohrad, kde právě začínala významná mezinárodní konference.
Kyjev tyto údery označuje za spravedlivou odplatu za každonoční ruské bombardování vlastních měst a útočí na palivová skladiště a rafinerie nepřítele ve snaze odříznout Rusko od příjmů z prodeje energetických surovin. V sázce je podle Denyse tolik, že je nutná naprostá utajenost. „Jsme pro nepřítele velmi cenným a prioritním cílem.“
Jména i jejich věk jsou utajovány
Jména a věk členů jednotky jsou drženy v tajnosti. Je nemožné je fotografovat nebo natáčet, ledaže by měli zakryté tváře. Novináři agentury AFP museli dodržovat přísná bezpečnostní pravidla, aby získali výjimečný přístup do jedné z odpalovacích základen, které letos figurovaly v dálkových útocích.
„Chápeme, jak vysokou cenu to může mít pro naše blízké i pro nás - proto se vědomě rozhodujeme zůstat co nejvíce ve stínu,“ řekl další člen Střediska č. 1, který si říká Voron, což je ukrajinský výraz pro vránu. Rusko udělá „vše, co je v jeho silách, aby dostalo alespoň jednu z těchto skupin provádějících hloubkové údery,“ dodal.
Kdysi byl součástí jednotky, která dělala totéž pro Ukrajince - snažila se najít a zasáhnout ruské týmy řídící drony dlouhého doletu. Před invazí byl malířem a trenérem bojových umění. Je ženatý, má dítě. A myslí si, že jeho žena tuší, čím se živí, ale „neklade otázky“. Jakékoliv, byť vzdálené, veřejné spojení s jeho jednotkou je zakázáno.
Na sociálních sítích Voron zveřejňuje příspěvky na stránce své bývalé vojenské jednotky a sdílí fotografie s jejími insigniemi - to proto, aby budil dojem, že tam slouží. „Všichni moji příbuzní a přátelé si myslí, že jsem pořád u speciálních sil,“ řekl.
„Chodíme v džínách. Běžně byste nás nepoznali.“
„V běžném životě byste nás nepoznali,“ prohlásil člen vojenské rozvědky HUR, který si dal volací znak Wolf. „Zachováváme diskrétnost... abychom zapadli mezi obyčejné lidi,“ dodal. „Lidé si nás představují jako nějaké komando v maskáčích, ale ve skutečnosti chodíme v tričkách a džínách,“ uvedl Voron.
Na veřejnosti se o misích nemluví a zakázána jsou dokonce slova jako „vzlet“ nebo „křídlo“. Členové jednotky za všechno platí v hotovosti, přičemž dbají na to, aby střídali bankomaty, z nichž si vybírají peníze. Mají dokonce zakázáno zapojovat se do věrnostních programů čerpacích stanic.
Telefony členů týmu obsluhujícího drony musejí být trvale v režimu letadlo a připojeny pouze k osobnímu přenosnému routeru, uvedli tři lidé. Pro vojenskou komunikaci mají speciální šifrované telefony, jakékoli zařízení s možností určení polohy je přísně zakázáno. V případě podezření na únik informací nebo k prověřování nových rekrutů přicházejí na řadu detektory lži.
Ukrajinské údery vyvolaly palivovou krizi ve velké části Ruska, ale jejich dopad na válečnou pokladnu Moskvy je těžké odhadnout.
Jak zintenzivňují ukrajinské útoky, tým stále více čelí jedné významné překážce: nejde o nedostatek dronů, ale o nedostatek „hodin v jednom dni,“ řekl Denys. Ten doufá, že jednoho dne bude moci být za útokem, který zasáhne Kreml. A sní o úplné porážce Ruska. Údery dlouhého doletu jsou podle něj jako led, který Rusům praská pod nohama. „Děláme vše, co je v našich silách, aby se pod nimi prolomil.“
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