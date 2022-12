Drama v prezidentském paláci: jak Matovič vytrhl podepsanou demisi z rukou kancléře

Daniela Hajčáková, Michal Katuška, Deník SME

Slovenská vláda Eduarda Hegera ve čtvrtek nepřežila hlasování o důvěře. Premiér nesplnil požadavek strany Svoboda a solidarita (SaS), aby ministr financí Igor Matovič rezignoval. Ten v prezidentském paláci demisi nejdřív podal, ale pak si to rozmyslel. Nevídané dramatické dění v sídle Zuzany Čaputové popisuje deník SME.

Když před pěti lety končil ve funkci premiéra Robert Fico, varoval tehdejšího prezidenta Andreje Kisku, aby byl klidný, protože on nikam neodchází. Neuctivý úšklebek šéfa strany Směr se tehdy dostal na titulní stránky novin.

Slovensko zažilo už situace, kdy ministr sice do prezidentského paláce rezignaci donesl, ale rozmyslel si ji. Šlo o šéfa slovenské diplomacie Miroslava Lajčáka, který chtěl před čtyřmi lety odejít z funkce kvůli sporu ve vládní koalici. Demisi chtěl po několika dnech stáhnout, a obrátil se proto na prezidentský palác. Kiska Lajčákovo přání akceptoval a řekl, že o demisi nemůže rozhodnout, protože žádná není.

Dosud se ale nikdy nestalo to, co udělal ve čtvrtek lídr hnutí OLaNO a ministr financí Igor Matovič. Ústava nepočítá se situací, kdy člen vlády přijde do prezidentského paláce, podepíše demisi, odevzdá ji šéfovi kanceláře hlavy státu a vzápětí mu ji vytrhne z rukou s vysvětlením, že si odchod rozmyslel.

Kancelář prezidentky Zuzany Čaputové po tomto incidentu považuje Matovičovu demisi za nedoručenou. Hlava státu o ní proto nemohla rozhodnout, a Matovič tak ve funkci neskončil, píše slovenský deník SME.

Pro stranu SaS, která se po náročných jednáních s koaličními stranami na Matovičově demisi dohodla, to byl rozhodující zlom. Už neměla kam couvnout a hlasovala v parlamentu pro vyslovení nedůvěry Hegerově vládě. Kvůli tomu kabinet padl.

Podal, nebo nepodal?

Při hledání odpovědi na otázku, zda Matovič podal demisi, je podstatné, že prezidentka při tomto aktu osobně nebyla. Neměla tedy možnost o ní rozhodnout dříve, než si Matovič dokument vzal zpět a odešel pryč, vysvětluje ústavní právník Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Vincent Bujňák.

"Když má hlava státu rozhodnout o demisi, musí si nejdříve přečíst dokument podepsaný členem vlády. Text, ve kterém vyslovil vůli, že podává demisi," říká Bujňák. Což se nestalo.

"O demisi nerozhoduje vedoucí kanceláře hlavy státu, ale hlava státu. Prezidentka dokument nemá, takže ani nemá o čem rozhodnout. Souhlasím s interpretací, že demise doručena nebyla," dodává právník.

Co se stalo?

Když ztroskotal plán na odvrácení pádu vlády Eduarda Hegera, bylo přesně dvanáct minut po páté hodině odpoledne. Plénum parlamentu odmítlo přesunout před hlasování o konci kabinetu návrh na změnu ústavy, který by umožnil zkrácení volebního období.

Zdálo se, že vyslovení nedůvěry vládě je neodvratné. Najednou však šéf strany Sme rodina Boris Kollár zasedání přerušil, aby dal OLaNO a premiéru Hegerovi poslední možnost přesvědčit SaS, aby kabinet podrželo.

Jednání o tom trvalo hodinu. Největší vládní strana nabídla SaS dlouhodobě požadovanou demisi Matoviče z funkce ministra. Aby vedení SaS utvrdila v tom, že to myslí vážně, Matovič už v té době nebyl v budově parlamentu. Odešel do prezidentského paláce osobně doručit demisi do podatelny kanceláře prezidentky.

Poslanci SaS se už vraceli ze schůzky s Hegerem do jednacího sálu parlamentu s tím, že je vše dohodnuté. "Na poslední chvíli jsme byli připraveni vyjít vstříc," řekl Sulík.

Náhle se však poslanci za SaS opět otočili a ještě jednou sál opustili. Právě se dozvěděli, že Matovič ve skutečnosti demisi sice kancléřovi prezidentky podal, ale vzápětí si to rozmyslel. "To, co se stalo, je nehorázné," uvedl Sulík. Matovič podle něj demisi vytrhl z rukou zaměstnance prezidentské kanceláře.

Natržený papír?

Oním mužem byl kancléř Metod Špaček, který médiím sdělil, že Matovič během podávání demise pořád s někým telefonoval. Před Špačkem demisi podepsal a dal mu ji do ruky. "Následně během pořizování kopie, kterou jsme mu chtěli odevzdat, z mých rukou vytrhl nejen kopii, ale i originál," uvedl Špaček. "Víte co, rozmyslel jsem si to," citoval Špaček Matovičova slova.

Sám Matovič uvedl, že do poslední chvíle čekal na potvrzení od SaS, že Richard Sulík a jeho poslanci nepodpoří pád vlády, když podá demisi. Takové potvrzení ale prý nedostal. Kancléři podle svých slov demisi nevytrhl, jen si ji vzal. Na tiskové konferenci pak ukázal dokumenty s tím, že jsou nepoškozené. Kdyby je kancléři vytrhl, tak by podle Matoviče byly natržené.

Redakce deníku SME udělala třikrát test s běžným kancelářským papírem, který jeden člověk držel v ruce. Druhému účastníkovi pokusu se dvakrát podařilo papír vytrhnout bez toho, aby se poškodil. Potřetí papír nevytrhl, ale i tak zůstal nepoškozený.

Kancléř Špaček incident přirovnal k situaci, kdy vám někdo z ruky bere mobil. "Já mu ty dokumenty nepodával. Bylo to, jako kdybych v ruce držel mobil a najednou jsem ho neměl. Je jedno, jak to nazvete. Prostě jsem mu tu demisi nedával, vzal si ji sám," tvrdí kancléř.

Ale proč se Matovič rozhodl vzít demisi zpět? "Telefonoval jsem s člověkem, kterého si velmi vážím a který mi řekl, že bojovníci se před mafií nesklánějí," vysvětlil Matovič. Odmítl ale říci, kdo je tím, se kterým telefonem mluvil.