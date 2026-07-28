Drama v Japonsku: Exploze a zřícení obchodního centra po zemětřesení, desítky nezvěstných

Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo jihozápad Japonska. V nákupním centru ve městě Kumamoto zemřel nejméně jeden člověk a dalších 20 až 30 lidí zůstává pohřešovaných. Záchranáři pátrají po lidech uvězněných pod troskami.
Silné zemětřesení, které v úterý odpoledne zasáhlo japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú, způsobilo rozsáhlé škody a ochromilo dopravu i dodávky elektřiny.
Nejvážnější situace je v nákupním centru Aeon Mall, kde po otřesech došlo k explozi a následně se zřítila část druhého patra.
Podle agentury Kjódó si neštěstí vyžádalo nejméně jednu oběť. Policie i záchranáři pátrají po 20 až 30 lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Většinu zákazníků se podařilo z budovy evakuovat.
V nemocnicích skončilo nejméně 50 zraněných, jeden z nich je podle japonských médií v bezvědomí. Úřady hlásí také zřícené domy, požáry a poškozenou infrastrukturu v dalších městech regionu.
Bez elektřiny zůstalo přibližně 48 tisíc domácností. Kvůli zemětřesení přerušila provoz i železniční doprava a uzavřeno bylo letiště v Kumamotu.
Japonská meteorologická agentura vydala varování před tsunami, které později odvolala. Obyvatele však upozornila, že v následujících dnech hrozí další silné otřesy i sesuvy půdy.
Prefekturu Kumamoto zasáhlo ničivé zemětřesení už v roce 2016. Série tehdejších otřesů připravila o život 273 lidí.