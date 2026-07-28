Přeskočit na obsah
Benative
28. 7. Viktor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Drama v Japonsku: Exploze a zřícení obchodního centra po zemětřesení, desítky nezvěstných

Silné zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo jihozápad Japonska.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo jihozápad Japonska. V nákupním centru ve městě Kumamoto zemřel nejméně jeden člověk a dalších 20 až 30 lidí zůstává pohřešovaných. Záchranáři pátrají po lidech uvězněných pod troskami.

Reklama

Silné zemětřesení, které v úterý odpoledne zasáhlo japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú, způsobilo rozsáhlé škody a ochromilo dopravu i dodávky elektřiny.

Nejvážnější situace je v nákupním centru Aeon Mall, kde po otřesech došlo k explozi a následně se zřítila část druhého patra.

Major earthquake hits Japan's Kyushu region
Kašima, Japonsko: Letecký pohled na těžce poškozené nákupní centrum Aeon Mall po silném zemětřesení o předběžné magnitudě 7,1.Foto: Reuters

Podle agentury Kjódó si neštěstí vyžádalo nejméně jednu oběť. Policie i záchranáři pátrají po 20 až 30 lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Většinu zákazníků se podařilo z budovy evakuovat.

V nemocnicích skončilo nejméně 50 zraněných, jeden z nich je podle japonských médií v bezvědomí. Úřady hlásí také zřícené domy, požáry a poškozenou infrastrukturu v dalších městech regionu.

Reklama
Reklama
Major earthquake hits Japan's Kyushu region
Letecký pohled na zřícený most, který se sesunul po silném zemětřesení o předběžné magnitudě 7,1.Foto: Reuters

Bez elektřiny zůstalo přibližně 48 tisíc domácností. Kvůli zemětřesení přerušila provoz i železniční doprava a uzavřeno bylo letiště v Kumamotu.

Japonská meteorologická agentura vydala varování před tsunami, které později odvolala. Obyvatele však upozornila, že v následujících dnech hrozí další silné otřesy i sesuvy půdy.

Prefekturu Kumamoto zasáhlo ničivé zemětřesení už v roce 2016. Série tehdejších otřesů připravila o život 273 lidí.

Související
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama