Drama v berlínském supermarketu skončilo. Rukojmí je na svobodě, pachatel v cele

Německá policie po zhruba 11hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů, uvedla v sobotu dopoledne agentura DPA.
Incident začal krátce po 22:00 v supermarketu Rewe v berlínské čtvrti Marienfelde. Muž tam ženu zajal a vyhrožoval jí. Policie s ním celou dobu vyjednávala. Krátce po 09:20 ráno speciální jednotka SEK zakročila, útočníka zneškodnila pomocí taseru a rukojmí osvobodila.
Podle policejního mluvčího Floriana Natha únosce během zásahu vznesl několik různých požadavků, jejich obsah ani motiv jeho jednání ale úřady nezveřejnily. Policie zatím neposkytla ani bližší informace o totožnosti zadrženého.
Policie okolí supermarketu po celou dobu uzavřela a obyvatelům v okolí nehrozilo žádné nebezpečí. Na místě zasahovaly také záchranné složky a hasiči.
Jedna ze zaměstnankyň supermarketu médiím řekla, že rukojmí byla pracovnice obchodu. "Byla prostě ve špatný čas na špatném místě," řekla novinářům. Policie tuto informaci zatím nepotvrdila ani nevyvrátila s odkazem na pokračující vyšetřování.
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