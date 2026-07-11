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Zahraničí

Drama v berlínském supermarketu skončilo. Rukojmí je na svobodě, pachatel v cele

ČTK

Německá policie po zhruba 11hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů, uvedla v sobotu dopoledne agentura DPA.

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Ilustrační snímekFoto: Reuters
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Incident začal krátce po 22:00 v supermarketu Rewe v berlínské čtvrti Marienfelde. Muž tam ženu zajal a vyhrožoval jí. Policie s ním celou dobu vyjednávala. Krátce po 09:20 ráno speciální jednotka SEK zakročila, útočníka zneškodnila pomocí taseru a rukojmí osvobodila.

Podle policejního mluvčího Floriana Natha únosce během zásahu vznesl několik různých požadavků, jejich obsah ani motiv jeho jednání ale úřady nezveřejnily. Policie zatím neposkytla ani bližší informace o totožnosti zadrženého.

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Policie okolí supermarketu po celou dobu uzavřela a obyvatelům v okolí nehrozilo žádné nebezpečí. Na místě zasahovaly také záchranné složky a hasiči.

Jedna ze zaměstnankyň supermarketu médiím řekla, že rukojmí byla pracovnice obchodu. "Byla prostě ve špatný čas na špatném místě," řekla novinářům. Policie tuto informaci zatím nepotvrdila ani nevyvrátila s odkazem na pokračující vyšetřování.

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