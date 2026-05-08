Zahraničí

Drama na západě Německa. Lupiči přepadli banku a drží v ní rukojmí

ČTK

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.

Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka
Ilustrační foto
„V současnosti se domníváme, že uvnitř banky je několik pachatelů a rukojmích,“ uvedla podle agentury Reuters policie v prohlášení.

Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie o něm dostala hlášení v devět hodin ráno a zahájila rozsáhlý zásah a bezpečnostním kordonem uzavřela velkou oblast města. Obyvatelům mimo ni podle policie nehrozí nebezpečí.

Sinzig leží přibližně 26 kilometrů od Bonnu.

Napjatá schůzka k summitu NATO. Pavel vyčetl Babišovi pozdní příchod, pak řekl víc

Klíčová schůzka měla rozhodnout o cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary i o dalším vývoji sporu mezi Hradem a vládou. Po pátečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) je ale jasné, že je vše při starém. Prezident dál trvá na cestě na summit, premiér nesouhlasí. A zatímco Pavel po jednání předstoupil před novináře, Babiš odešel zadním vchodem.

