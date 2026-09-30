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Zahraničí

Drama na palubě letadla do Izraele. Pilot se podle svědků pokusil havarovat

ČTK
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Vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat, uvedl izraelský činitel o letu společnosti Flydubai, který původně mířil z Dubaje do Tel Avivu. Stroj dopoledne přistál v saúdskoarabském Tabúku a všichni cestující jsou podle serveru Times of Israel (ToI) v pořádku.

Mideast Emergency Landing
Letadlo společnosti Flydubai na letišti v Dubaji. Ilustrační fotoFoto: AP – Uncredited
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Také podle výpovědí svědků se jeden z pilotů pokusil úmyslně způsobit pád letadla, zatímco druhý pilot mu v tom měl za pomoci cestujících zabránit. Podle svědků byl jeden z pilotů pobodán. Izraelští cestující popisovali křik, chaos a paniku, které na palubě letadla zavládla.

Podle zatím úřady nepotvrzených zpráv izraelských médií je pilot ománským občanem. Saúdskoarabské úřady ho nyní vyšetřují kvůli údajnému pobodání kapitána letu a pokusu způsobit havárii stroje. Tel Aviv ani Abú Dhabí se zatím k incidentu oficiálně nevyjádřily, izraelské úřady se však podle médií stále více kloní k tomu, že se jednalo o pokus o teroristický útok.

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V letadle se podle izraelské televizní stanice Channel 12 nacházeli také piloti mimo službu, kteří zabránili jednomu z pilotů v převzetí kontroly nad letadlem. Tuto informaci zatím ToI nemohl potvrdit.

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že incident je „pod kontrolou“. Společnost Flydubai připravuje druhé letadlo k přepravě cestujících na původní cestu do Tel Avivu.

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Podle izraelské armády náčelník generálního štábu Ejal Zamir svolal poradu s vysokými armádními důstojníky k posouzení incidentu. O věci mimořádně jednali také Netanjahu a izraelský ministr obrany Jisrael Kac.

Podle údajů ze sledování letů letadlo nejprve vyslalo mezinárodní nouzový signál a následně ohlásilo kód označující únos či nezákonný zásah, uvádí Reuters. Podle bezpečnostních zdrojů Izrael k letadlu vyslal své stíhačky. Na palubě komerčního letu bylo asi 180 cestujících, uvedl ToI.

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