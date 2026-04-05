Drama, které sledovala celá Amerika. Jak došlo k záchraně sestřeleného pilota?

„Máme ho!“ Donald Trump oznámil záchranu druhého pilota letounu F-15, který byl v pátek sestřelen nad jižním Íránem. „Je v pořádku a v bezpečí,“ napsal americký prezident. Podle něj šlo o jednu z nejdramatičtějších záchranných misí v historii. Co o ní víme?
V pátek sestřelili Íránci americkou stíhačku F-15, která se pravděpodobně vracela z bombardovací mise. Oba muži posádky se katapultovali, jeden z nich se u toho však zranil.
Zatímco první pilot byl zachráněn vrtulníkem téměř okamžitě, druhého čekalo 24 hodin útěku před íránskou armádou i civilisty, povzbuzenými vysokou odměnou vypsanou za jeho dopadení - v oblasti totiž žijí nomádské kmeny, které mají dovoleno nosit zbraně.
Při snaze o záchranu vojáka došlo údajně k přestřelce záchranného týmu s nepřítelem, dvě helikoptéry byly poškozeny a jeden letoun sestřelen (pilot se ale zvládl katapultovat v bezpečí nad Perským zálivem), informuje agentura Reuters.
Záchranu pilota provedly jednotky amerického letectva s názvem CSAR - Combat Search and Rescue (Bojová pátrací a záchranná jednotka). Jde o jednu z nejelitnějších jednotek amerických ozbrojených sil. Členů je méně než tisíc a při výběrovém řízení k útvaru odpadne až 90 procent uchazečů. Ti, kteří sítem projdou, čeká skoro dvouletý trénink příznačně nazvaný Superman School.
Odborníci na přežití
Každý muž v CSAR má výcvik v celé řadě oblastí - jsou to výsadkáři, potápěči, medici, jsou odborníky na přežití v horách i pouštích. Přestože jde o špičkově vycvičené muže, kteří za sebou mají veškerou leteckou podporu, zapojují se téměř vždy do extrémně riskantních misí hluboko v nepřátelském týlu. Tak tomu bylo i nyní.
Obě strany totiž věděly, o co se v této vysoké hře hraje. Američané si nemohli dovolit nechat svého pilota elitní jednotky padnout do zajetí. Pro Teherán by to byla propagandistická výhra, kdyby se objevil v íránské televizi. Museli tak nasadit všechny síly, aby ho zachránili. Jenže přesně to věděli i Íránci. O tom, jak důležitý pilot pro ajatolláhy je, svědčí i důrazná výzva místním obyvatelům, aby byl muž úřadům předán živý.
Íráncům ovšem nabídla vyvstalá situace i možnost dalších zisků. V tuto chvíli totiž s jistotou věděli, že Američané nasadí při záchranné misi v oblasti další letouny a také pomalejší a mnohem zranitelnější vrtulníky. A jejich posádky se budou muset spustit na zem, aby vojáci pilota naložili. To nabízelo šance sestřelit další stroje a způsobit Američanům další citelné škody.
Podle Trumpova postu na jeho sociální síti Truth Social byl druhý pilot sestřelen v horách a Íránci mu byli každou hodinu blíž. Vzhledem k tomu, že byl zraněný, se pravděpodobně nemohl vůbec pohybovat, nebo jen omezeně.
Podle prezidenta byla jeho poloha sledována 24 hodin denně, což odpovídá zavedené praxi, kdy je pilot nejen monitorován pomocí zpravodajských prostředků (drony, letouny včasné výstrahy AWACS), ale má i vlastní vysílačku a satelitní komunikátor.
„V posledních několika hodinách provedla armáda Spojených států jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA pro jednoho z našich neuvěřitelných členů posádky, který je zároveň velmi respektovaným plukovníkem a o kterém vám s radostí oznamuji, že je na živu,“ napsal americký prezident.
Piloti podobné situace pravidelně trénují v maximálně ostrém režimu, aby byli na podobné zkoušky připraveni. Záchranné mise se podle Trumpa zúčastnily desítky letadel, což opět odpovídá obvyklé situaci. Letouny musí zajistit jak vzdušnou převahu v oblasti (což v Íránu, jehož letectvo už přestalo existovat, není problém), ale také monitorovat situaci na zemi a likvidovat pozemní síly nepřítele, které se blíží k pilotovi. Tomu odpovídá i fakt, že v průběhu operace byl sestřelený letoun A-10 Thunderbolt, který je specificky určený k ničení pozemních cílů.
„Toto je poprvé ve vojenské historii, co byli dva američtí piloti zachráněni při zcela oddělených operacích hluboko na nepřátelském území,“ popsal Trump a dodal, že to, že při operaci nebyl zabit žádný Američan, dokazuje leteckou dominanci Spojených států v íránském prostoru.
