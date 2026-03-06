Drahý omyl nad Kuvajtem. Tři americké F-15 sestřelil jediný pilot spojenecké stíhačky

Internet tento týden obletěla videa tří amerických stíhaček F-15E, které byly v neděli nad Kuvajtem omylem sestřeleny vlastním spojencem. Zpočátku se spekulovalo, že za zničením letounů stál pozemní systém protivzdušné obrany. Podle zdrojů deníku The Wall Street Journal však mohl za incident jediný pilot kuvajtské stíhačky F/A-18 Hornet.
K incidentu mělo dojít krátce poté, co íránské drony pronikly do kuvajtského vzdušného prostoru a jeden z nich zasáhl takticko-operační centrum americké armády v komerčním přístavu, kde zahynulo šest amerických vojáků.
Kuvajtské jednotky byly po tomto útoku ve vysoké pohotovosti. Vzdušný prostor byl navíc zahlcen velkým množstvím letadel, raket a dronů, což vytvořilo velmi nepřehlednou situaci. Když radary zachytily přilétající americké stíhačky, vyhodnotily je jako hrozbu a kuvajtský pilot zahájil palbu.
Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda správně fungoval systém identifikace, který elektronicky vysílá informace o identitě letadla. Prověřuje se také, zda Kuvajťané znali plánované letové trasy amerických stíhaček a zda mezi oběma stranami fungovala komunikace.
Dalším problémem mohlo být velké množství radarových frekvencí a rušících signálů, které mohou narušovat vojenské komunikační systémy, uvádí WSJ.
Americké centrální velitelství později potvrdilo, že všichni členové posádek – tři piloti a tři operátoři zbraňových systémů – incident přežili. Na sociálních sítích se přitom objevila videa zachycující jejich katapultáž a přistání na kuvajtském území.
K jednomu z pilotů se seběhla skupina místních mužů, kteří se obávali, že jde o íránského pilota. Muž poklekl na kolena a snažil se je ujistit, že patří k americkému letectvu. Oproti tomu pilotku jiného letounu přišli místní zachránit v přátelské atmosféře.
Tři stíhačky za stovky milionů dolarů
Možnost, že F-15E nebyly sestřelené raketami země-vzduch, jak se dosud uvádělo, naznačují podle serveru TWZ i škody, které zasažené letouny utrpěly, a právě fakt, že se všechny tři posádky úspěšně katapultovaly.
U jednoho ze strojů bylo například vidět, jak se zřítil k zemi v rotaci se zničenými svislými ocasními plochami a hořícími motory. Takové poškození spíše odpovídá zásahu menší raketou vypálenou zezadu.
Pokud by navíc kuvajtský Hornet použil infračerveně naváděné střely AIM-9 Sidewinder, piloti F-15E by si útoku nemuseli vůbec všimnout. Tyto rakety se totiž navádějí podle tepla motorů a nevyžadují radar.
Stíhačky F-15 jsou ve službě už od 70. let a v klasickém vzdušném souboji nebyly nikdy sestřeleny nepřátelským letadlem. Starší i novější varianty mají proti nepřátelským letounům bilanci 104 : 0.
Varianta F-15E Strike Eagle, kterou byly i sestřelené stroje, stála na konci 90. let přibližně 31 milionů dolarů za kus. Nejnovější modely F-15EX dnes stojí zhruba 100 milionů dolarů.