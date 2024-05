Dozvuky turbulencí. Dvacet pasažérů zůstává na jednotce intenzivní péče v Bangkoku

Dvacet pasažérů letu společnosti Singapore Airlines, který v úterý na cestě z Londýna do Singapuru zastihly silné turbulence, zůstává na jednotce intenzivní péče. Uvedla to nemocnice v Bangkoku, kde stroj Boeing 777-300ER musel po incidentu nouzově přistát. Do thajské metropole podle agentury AP přicestovali letečtí vyšetřovatelé, aby prověřili okolnosti neštěstí.

1:15 Let společnosti Singapore Airlines z Londýna musel nouzově přistát v Bangkoku kvůli silným turbulencím. Nejméně jeden člověk zahynul. | Video: Associated Press