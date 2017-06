Dozorce z Osvětimi rok po odsouzení zemřel, Reinholdu Hanningovi bylo 95 let

před 1 hodinou

Ve věku 95 let zemřel odsouzený dozorce z Osvětimi Reinhold Hanning. Před rokem ho soud v porýnském městě Detmoldu poslal na pět let do vězení za napomáhání k hromadné vraždě. Rozsudek ale nenabyl právní moci. Obhajoba i vedlejší žalobci se totiž odvolali ke Spolkovému soudnímu dvoru. Hanningův právník Andreas Scharmer podle agentury DPA potvrdil, že bývalý příslušník jednotek SS zemřel v úterý v obci Lage bei Detmold. Hanning byl odsouzen za napomáhání k vraždě ve 170 tisících případech. Neprokázalo se ale, že by se na vraždění podílel přímo. V Německu se v současnosti konají zřejmě poslední soudní procesy, ve kterých se ze svých činů zodpovídají členové personálu nacistických táborů.

