„Dostaňte ho odsud.“ Část věřících vypískala australského premiéra v mešitě v Sydney

Návštěva australského premiéra Anthonyho Albanese v mešitě Lakemba vyústila v hlasitý protest části věřících. Albanese mluví o reakci na zákaz extremistické skupiny Hizb ut-Tahrir. Kritici však jako hlavní důvod zmiňují australský postoj ke konfliktům v Gaze a Libanonu.
Australský premiér Anthony Albanese (Australská labouristická strana) byl v pátek vypískán při návštěvě mešity Lakemba v Sydney, kde se účastnil modliteb u příležitosti svátku Eid al-Fitr (svátek přerušení půstu – pozn. red.).
Ve videu, které zveřejnila agentura AP, protestující na politika křičí „hanba“ a „podporovatel genocidy“ nebo jej za bučení vyzývají, aby mešitu opustil.
Incident se odehrál před tisíci věřícími. Oslav svátku se mělo v okolí mešity v Sydney účastnit až kolem 30 tisíc lidí.
Podle premiéra Albanese za incidentem stojí nedávné postavení islamistické organizace Hizb ut-Tahrir mimo zákon. „Některým lidem se nelíbí, že jsme zakázali extremistické organizace jako Hizb ut-Tahrir. To vyvolalo od pár lidí reakci,“ uvedl na tiskové konferenci po incidentu.
Premiér se ale vymezil proti dramatizování celého incidentu. „Pokud máte v davu třiceti tisíc lidí pár křiklounů, mělo by se to brát z této celkové perspektivy,“ dodal Albanese. Nakonec doplnil, že jeho přijetí v mešitě bylo z naprosté většiny velmi vřelé a pozitivní.
Australská redakce britského deníku The Guardian video z incidentu analyzovala a uvádí, že spojování narušitelů s extremistickou organizací je zavádějící. „Analýza nenašla mezi lidmi na videu nic, co by na extremistickou organizaci odkazovalo,“ píše list.
Ozvěny z Blízkého východu
Kritici premiéra zmiňují především podle nich nedostačující reakci australské vlády na situaci Palestinců v Gaze i na osudy téměř tisíce zabitých a milionu vysídlených lidí v Libanonu v rámci probíhajícího konfliktu s Íránem na Blízkém východě.
Pozvání premiéra do mešity proto někteří vnímají jako zradu.
To ale odmítá Libanonská muslimská asociace v Sydney, která tamější mešitu spravuje. „Jsme si vědomi reakcí na účast premiéra a rozumíme, že emoce jsou rozvířené, především vzhledem ke stále trvajícímu utrpení v Gaze a devastaci Libanonu,“ uvedla správa mešity v oficiálním vyjádření zveřejněném na sociální síti Facebook.
Podle asociace je komunikace s australskou vládou a zapojení členů vlády do oslav svátků správným krokem. „Komunikace není popřením našich obav, ale naopak cesta, jak jim můžeme lépe dávat hlas,“ stojí dále v prohlášení.
