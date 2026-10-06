„Dostaneme je všechny.“ Tři roky po 7. říjnu Izrael zveřejnil nové číslo

Téměř přesně tři roky po útoku ze 7. října 2023 zveřejnil Izrael nové údaje o teroristech z Hamásu, kteří tehdy pronikli z Pásma Gazy na izraelské území. Z přibližně 6 tisíc ozbrojenců, kteří podle izraelských údajů překročili hranici, jich měly být během odvety židovského státu zabity zhruba dvě třetiny. Zbývající teroristé jsou podle vojenské rozvědky stále naživu – prozatím.
Čísla podle listu The Jerusalem Post zazněla na nedělním zasedání izraelského bezpečnostního kabinetu. Šéf vojenské zpravodajské služby generálmajor Šlomi Binder během něho uvedl, že Izrael zlikvidoval zhruba dvě třetiny Palestinců, kteří se 7. října 2023 podíleli na invazi.
„Zbývá jich 2 tisíce a dostaneme se ke každému z nich,“ dodal generálmajor Binder podle izraelského listu.
Útok ze 7. října 2023 se stal začátkem války, která trvá s různou intenzitou už třetím rokem. Ozbrojenci Hamásu a dalších palestinských skupin tehdy prolomili hranici mezi Gazou a Izraelem a zaútočili na izraelské vesnice i vojenské základny. Při útoku zemřelo na 1200 civilistů a vojáků, stovky dalších lidí – včetně několika desítek cizinců – byly uneseny do Pásma Gazy.
Izrael počítá i vlastní ztráty
Cena války je přitom vysoká i na izraelské straně. Podle údajů izraelského ministerstva obrany zveřejněných v neděli od 7. října 2023 padlo 1318 příslušníků izraelských bezpečnostních složek.
Do statistiky ministerstvo zahrnuje vojáky, policisty, příslušníky bezpečnostní služby Šin Bet, hasiče a záchranáře, bezpečnostní koordinátory i členy místních zásahových týmů.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při pietě u příležitosti třetího výročí útoku prohlásil, že Hamás už podle něj v Pásmu Gazy nebude vládnout a že Izrael bude dál usilovat o dopadení lidí odpovědných za útok.
Operace izraelské armády pokračují i po téměř třech letech války. Při posledním z oznámených úderů izraelská armáda uvedla, že zabila Sakra Nabil Músu Kaisího, člena elitních hamáských jednotek Nukhba. Podle izraelské armády se vydával za ředitele humanitární organizace Deniz Feneri.
Nová čísla tak ukazují rozsah izraelské odvety za útok, který 7. října 2023 změnil Izrael i celý Blízký východ. Tři roky po krvavém ránu ale podle izraelské armády stále zůstávají tisíce lidí, které považuje za přímé účastníky tehdejšího teroristického útoku.
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