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Zahraničí

„Dostaneme je všechny.“ Tři roky po 7. říjnu Izrael zveřejnil nové číslo

Osudová sobota 7. října 2023. Ozbrojenci Hamásu oslavují násilný průnik za hranice Pásma Gazy u zničeného izraelského tanku Merkava.
Bojovníci Hamásu za úsvitu napadli Izrael, vypálili tisíce raket, zatímco desítky jeho bojovníků pronikly přes silně opevněnou hranici.
Palestinci odvážejí na golfovém vozíku zajatou izraelskou seniorku Jaffu Adarovou. Je to 85letá babička, přesvědčená sionistka, která v 50. letech zakládala napadený kibuc Kfar Azza, z kterého byla v den útoku unesena. Přežila a byla později ozbrojenci z Hamásu propuštěna.
Lidé se kryjí poté, co se v pátek 13. října 2023 rozezněla siréna varující před raketami vypálenými z Pásma Gazy na město Rehovot. Při útoku na Izrael 7. října 2023 vypálil Hamas přibližně 4300 raket během prvních 20 minut operace.
Palestinci převážejí rukojmí do Pásma Gazy poté, co ji 7. října 2023 unesli z kibucu Nir Oz poblíž hranice s Gazou. Při útoku Hamásu bylo zajato přibližně 251 rukojmích.
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Osudová sobota 7. října 2023. Ozbrojenci Hamásu oslavují násilný průnik za hranice Pásma Gazy u zničeného izraelského tanku Merkava. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Téměř přesně tři roky po útoku ze 7. října 2023 zveřejnil Izrael nové údaje o teroristech z Hamásu, kteří tehdy pronikli z Pásma Gazy na izraelské území. Z přibližně 6 tisíc ozbrojenců, kteří podle izraelských údajů překročili hranici, jich měly být během odvety židovského státu zabity zhruba dvě třetiny. Zbývající teroristé jsou podle vojenské rozvědky stále naživu – prozatím.

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Čísla podle listu The Jerusalem Post zazněla na nedělním zasedání izraelského bezpečnostního kabinetu. Šéf vojenské zpravodajské služby generálmajor Šlomi Binder během něho uvedl, že Izrael zlikvidoval zhruba dvě třetiny Palestinců, kteří se 7. října 2023 podíleli na invazi.

Záběry útoku Hamásu na účastníky izraelského hudebního festivalu nedaleko Pásma Gazy. | Video: Reuters

„Zbývá jich 2 tisíce a dostaneme se ke každému z nich,“ dodal generálmajor Binder podle izraelského listu.

Generálmajor Šlomi Binder, šéf vojenské zpravodajské služby Izraele.
Generálmajor Šlomi Binder, šéf vojenské zpravodajské služby Izraele.Foto: IDF

Útok ze 7. října 2023 se stal začátkem války, která trvá s různou intenzitou už třetím rokem. Ozbrojenci Hamásu a dalších palestinských skupin tehdy prolomili hranici mezi Gazou a Izraelem a zaútočili na izraelské vesnice i vojenské základny. Při útoku zemřelo na 1200 civilistů a vojáků, stovky dalších lidí – včetně několika desítek cizinců – byly uneseny do Pásma Gazy.

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Cena války je přitom vysoká i na izraelské straně. Podle údajů izraelského ministerstva obrany zveřejněných v neděli od 7. října 2023 padlo 1318 příslušníků izraelských bezpečnostních složek.

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Do statistiky ministerstvo zahrnuje vojáky, policisty, příslušníky bezpečnostní služby Šin Bet, hasiče a záchranáře, bezpečnostní koordinátory i členy místních zásahových týmů.

Israel Palestinians
Lidé navštěvují pietní místo, kde se konal hudební festival Nova poblíž kibucu Re'im na jihu Izraele, 5. října 2026.Foto: AP

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při pietě u příležitosti třetího výročí útoku prohlásil, že Hamás už podle něj v Pásmu Gazy nebude vládnout a že Izrael bude dál usilovat o dopadení lidí odpovědných za útok.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Speaks At Memorial On Mt. Herzl
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se účastní pietního ceremoniálu u příležitosti třetího výročí útoku Hamásu ze 7. října 2023.Foto: AP

Operace izraelské armády pokračují i po téměř třech letech války. Při posledním z oznámených úderů izraelská armáda uvedla, že zabila Sakra Nabil Músu Kaisího, člena elitních hamáských jednotek Nukhba. Podle izraelské armády se vydával za ředitele humanitární organizace Deniz Feneri.

Nová čísla tak ukazují rozsah izraelské odvety za útok, který 7. října 2023 změnil Izrael i celý Blízký východ. Tři roky po krvavém ránu ale podle izraelské armády stále zůstávají tisíce lidí, které považuje za přímé účastníky tehdejšího teroristického útoku.

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Izraelská armáda pokračuje v odvetných útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy | Video: Reuters
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