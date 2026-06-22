Došlo i na Artěk. Krize na Krymu nutí úřady zavřít kultovní pionýrský tábor

Úřady na Rusy okupovaném Krymu dnes oznámily, že se ruší letní dětské tábory. Informují o tom ruskojazyčná média. Opatření, které platí ode dneška až do začátku září, se vztahuje i na Artěk, mezinárodní tábor, který se těšil oblibě zejména v dobách socialismu. Na Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem na jaře 2014 zabralo Ukrajině, v posledních týdnech zesílila útoky ukrajinská armáda.
Sergej Aksjonov, Ruskem dosazený šéf Krymu, oznámil, že ode dneška se pozastavuje příjem a ubytování dětí v zařízeních pro dětskou rekreaci. "V současné situaci jsou daná opatření nezbytná pro zajištění veřejné bezpečnosti," vysvětlil Aksjonov podle internetových stránek Rádia Svoboda. Michail Razvožajev, šéf správy Sevastopolu, který je samostatnou správní jednotkou v rámci Ruské federace, dnes ale uvedl, že do tří táborů na území tohoto města děti tento týden přijedou.
Na Krym stále intenzivněji útočí ukrajinské drony. Jejich cílem je ropná infrastruktura nebo mosty spojující poloostrov s pevninou. Cílem útoků je zabránit ruské armádě v tom, aby Krym využívala jako základnu pro své operace proti Ukrajině. Na poloostrově panuje nedostatek pohonných hmot a nově úřady zakázaly jejich prodej veřejnosti. Jeho obyvatelé se musejí vypořádat také s odstávkami elektrického proudu.
Jedna z matek, jejíž dítě mířilo na tábor do Artěku, řekla, že autobus s dětmi "vrátili do Kerče bez jakýchkoliv komentářů", píše Rádio Svoboda. Dnes se podle ní měly v rekreačním středisku střídat turnusy, ale v Artěku část dětí odmítli přijmout a děti musely přenocovat v Kerči ve škole. Ruské ministerstvo školství uvedlo, že je organizován plánovaný odvoz dětí z Artěku do jejich bydliště.
Artěk býval za socialismu nejznámějším pionýrským táborem ve východním bloku, jezdili do něho i vybraní pionýři z Československa. V posledních letech se ale dostal na sankční seznam západních zemí kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu, například podílu na vyvážení dětí z ukrajinského území, připomíná Rádio Svoboda. V Artěku jsou také organizované akce pro indoktrinaci dětí, které jsou v putinovském Rusku označovány jako patriotické. Děti se během nich například setkávají s vojáky. Do rozlehlého rekreačního areálu se stoletou tradicí Moskva v minulých letech investovala velké částky jako do výkladní skříně rozkvětu Krymu po opětovném připojení k Rusku.
Ukrajinské útoky výrazně zkomplikovaly začátek letní turistické sezony na poloostrově. Ministerstvo obrany v Kyjevě dnes uvedlo, že "rušíme plážovou sezonu na Krymu". Vzkázalo, že "předpověď pro turisty je nepříznivá". Podle agentury Unian oznámilo, že ukrajinské ozbrojené síly v posledních dnech zasáhly sklad pohonných hmot a dalších ropných produktů, plynové kompresorové stanice, systémy protivzdušné obrany a radiolokační stanice. Ukrajinské drony útočily také v přístavu v Kerči a cílem rozsáhlého útoku byla i elektrárna v Simferopolu.
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