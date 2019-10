Z Johnsonových plánů na odchod zbyl jen chaos, komentuje tisk krok britského premiéra

Britský premiér Boris Johnson nejdříve v dolní komoře britského parlamentu neprosadil dohodu a večer pak odeslal dopis s žádostí o odklad brexitu, který ovšem nepodepsal. Připojil k němu naopak další, ve kterém odklad označuje za chybu. Zatímco část britského tisku události popisuje jako ponižující porážku premiéra Johnsona, část ho za odvážné dopisy chválí a z chaosu viní Dolní sněmovnu.

"Boris proti rozvracečům brexitu bojuje třemi vzdornými dopisy Evropské unii," shrnuje události sobotní noci list The Sunday Times, podle kterého Johnson "ve své bitvě za brexit otevřel novou frontu". Premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat označuje list za nekompromisní.

Podle nedělníku The Sunday Telegraph premiér Johnson žádost poslal jen proto, že ho k tomu váže zákon. "Je to dopis parlamentu, nikoliv můj," cituje Johnsovův text list, který premiérovo rozhodnutí žádost nepodepsat vítá. "Poslanci našli další způsob, jak prodloužit agónii naší země a znovu odložit vlastní návrat do reality," komentuje včerejší hlasování v Dolní sněmovně.

Jako o "ponižující porážce" premiéra Johnsona v Dolní sněmovně píše o hlasování nedělník The Observer, podle kterého z premiérových plánů na odchod zbyl jen chaos. Titulní stranu doplňuje fotografie sobotních demonstrací zastánců členství Británie v EU.

"Sněmovna bláznů"

Podobně situaci vnímá i Daily Mirror, který premiérův sobotní boj shrnul slovem "ponížen". O hlasování list referuje jako o Johnsonově porážce, dopisy označil za "protichůdné".

Ostatní tisk se vzhledem k uzávěrce spíše než na noční žádost soustředil na hlasování v dolní komoře. List Daily Mail ji označuje za "sněmovnu bláznů" a hlásí, že "národ kvílí nad tou marností" kvůli zákonu schválenému v září, který vládě ukládá nutnost dopis žádající EU o tříměsíční odklad brexitu odeslat.

"Proč nás nenechají odejít?" ptá se na černě vyvedené titulní straně Sunday Express. Otázka je směřována britským poslancům, kteří podle listu zablokovali "Borisovu převratnou dohodu o brexitu".

