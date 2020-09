Dopis s jedovatým ricinem, adresovaný prezidentu USA Trumpovi, se k němu nedostal

Zásilku s prudce jedovatým ricinem, odeslanou zřejmě z Kanady, se podle amerických úřadů podařilo zachytit již ve vládním poštovním středisku, které kontroluje poštu určenou Bílému domu a prezidentu Donaldu Trumpovi.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vyšetřuje případ podezřelé zásilky spolu s Tajnou službu USA (Secret Service, federální agentura pověřená ochranou vedení státu) a inspekcí americké pošty. Snaží se především zjistit původ zásilky a kdo ji odeslal.

Bílý dům a tajná služba USA se k případu o víkendu odmítly vyjádřit. Podle FBI nebyla veřejnost zásilkou, zadrženou úřady zkraje tohoto týdne, ohrožena.

Ricin je vysoce jedovatá látka, která může být smrtelná už ve velmi malých dávkách. Samotné páry mohou po vdechnutí způsobit selhání životních funkcí. Tímto jedem byl v září 1978 v Londýně zavražděn bulharský disident a spisovatel Georgi Markov. Agent bulharské tajné služby mu tehdy na autobusové zastávce vpíchl v davu do nohy prudce jedovatý ricin speciálně uzpůsobeným deštníkem.

Česko letos vyhostilo dva ruské diplomaty, kteří podle tajných služeb řešili vzájemné spory smyšleným obviněním o hrozbě jedem ricin českým komunálním politikům.

Dřívější případy v USA

Kauzy, během kterých Američané posílají dopis s jedem do Bílého domu, nejsou v USA neobvyklé. V roce 2918 zadržely tamní úřady bývalého příslušníka vojenského námořnictva, který se přiznal, že zaslal Donaldu Trumpovi a členům jeho vlády látku, z níž se ricin získává. V roce 2014 byl ve státě Mississippi odsouzen na 25 let muž, který poslal zásilky s ricinem prezidentu Baracku Obamovi a dalším představitelům.

Soud v Texasu poslal v tom samém roce do vězení na 18 let za mříže ženu, která rok předtím zaslala prezidentu Obamovi dopis s ricinem. U soudu obviněná tvrdila, že nechtěla nikomu ublížit a spoléhala na to, že tajné služby zásilky zachytí. Dodala, že chtěla jen uškodit nenáviděnému manželovi, kterého po odeslání dopisů jako viníka sama udala policii. Pokoušela se ho tak potrestat za žádost o rozvod.

