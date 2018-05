Britští lékaři promluvili o ošetřování Skripalových. Nevíme, jaký dopad bude mít otrava, řekli

Lékaři zatím nevědí, zda budou mít Sergej a Julija Skripalovi dlouhodobé zdravotní problémy. Začátkem března byli v britském Salisbury otráveni nervovou látkou novičok.

Londýn - Lékaři, kteří pečovali o někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji, poprvé promluvili o dopadech otravy na zdravotní stav dvojice. Personál nemocnice v Salisbury, kde se Skripalovi zotavovali, se podle stanice BBC také obával, že by se sám mohl stát obětí nervové látky.

Skripalovi byli otráveni počátkem března v Salisbury. Podle Londýna je za otravu odpovědné Rusko, neboť byla použita toxická látka novičok. Moskva ale veškerou odpovědnost odmítá.

Zatímco Skripalová otravu překonala rychleji a byla propuštěna již v dubnu, Skripal opustil nemocnici v polovině května.

Jaký bude mít otrava dlouhodobý dopad na zdravotní stav Skripalových, není ale podle zástupkyně nemocnice Christine Blanshardové jasné. "Upřímná odpověď je, že to nevíme," řekla v rozhovoru s BBC.

Obavy o své zdraví měl také sám nemocniční personál. Zejména poté, co policista Nick Bailey, který zasahoval na místě činu, byl přijat do nemocnice s podobnými příznaky. "Panovaly obavy, jak velké by to mohlo být," řekla vrchní sestra Lorna Wilkinsonová.

Staniční sestra Sarah Clarková, která měla onu kritickou noc službu, potvrdila, že lidé v nemocnici měli strach, že se tehdy neznámou látkou také nakazí. Připomněla, že v té chvíli "nepřijali žádná opatření na ochranu sebe samých".

Skripalová před týdnem sdělila agentuře Reuters, že léčba byla bolestivá a deprimující. Prohlásila také, že měla štěstí, že přežila. Fakt, že Skripalovi přežili, je někdy označován za překvapující. Novičok je totiž považován za mimořádně toxickou látku. Několik vědců včetně ruských uvedlo, že kontakt s ní není možné přežít bez trvalých následků. Také nemocniční personál předpokládal, že oba otravě podlehnou.

"Všechno ukazovalo na to, že nepřežijí," uvedl Stephen Jukes, který se o Skripalovy staral na jednotce intenzivní péče. Dodal, že zdravotníci si nejprve mysleli, že dvojice je předávkována opiáty.

Video: Vzkaz Julije Skripalové