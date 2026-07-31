Dopad migračního chaosu na Česko. Němci prodlouží hraniční kontroly

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že Německo vzhledem k situaci v Ceutě znovu prodlouží kontroly na pozemních hranicích včetně té české. Zatím jsou platné do 15. září. Španělsko musí dostat situaci v Ceutě rychle pod kontrolu, vyzval v pátek kancléř Friedrich Merz. Dodal, že ochrana vnějších hranic EU je rozhodující pro boj s nelegální migrací a je povinností členských států.
Podle posledních údajů se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta, které leží na severu afrického kontinentu, nekontrolovaně dostalo okolo 50 tisíc lidí. Téměř všichni se v pátek vrátili zpět, uvedlo večer španělské ministerstvo vnitra.
„Španělsko chce a musí situaci v Ceutě co nejrychleji dostat zase pod kontrolu. Vítám proto úmysl Španělska nevpustit nelegální migranty na evropský kontinent,“ uvedl Merz v prohlášení pro tisk. Dodal, že od Maroka očekává, že „nelegální migranty bezodkladně vezme zpět“.
Podle kancléře Evropská komise a eurokomisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner přislíbili Španělsku podporu. „V červnu přijaté nařízení o návratu musí být nyní neprodleně realizováno v plném rozsahu,“ sdělil Merz s odkazem na nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí, pobývajících v EU nelegálně.
V červnu je schválil Evropský parlament. Počítají i s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center mimo území unie.
Ministr vnitra Dobrindt v pátek podle agentury DPA uvedl, že vzhledem k situaci v Ceutě se rozhodl opět prodloužit kontroly na německých pozemních hranicích. Německo je součástí schengenského prostoru, na jehož vnitřních hranicích by žádné kontroly být neměly. Už od roku 2015 ale kontroluje svou hranici s Rakouskem.
V říjnu 2023 přibyly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. V září 2024 nakonec tehdejší vláda nařídila také ostrahu hranic s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem. V současnosti jsou kontroly prodlouženy do 15. září. „Ceuta ukazuje, jak proměnlivá situace v případě nelegální migrace je,“ podotkl Dobrindt.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že situace v Ceutě „vzbuzuje obavy“. Stejně jako Merz Španělsko vyzval, aby situaci rychle dostalo pod kontrolu.
„Ochrana evropské vnější hranice má zásadní význam pro Evropskou unii, aby dokázala nelegální migraci kontrolovat,“ dodal šéf německé diplomacie.
Ceuta je sice španělská součást, ale při cestě z Ceuty do pevninského Španělska nebo do jiné části Evropy musí každý projít pasovou i celní kontrolou. Ze schengenské dohody se tak na toto území vztahuje výjimka.
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