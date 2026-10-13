Přes 50 tisíc mrtvých a zraněných. Takové ztráty podle zdrojů NATO eviduje ruská armáda za jediný měsíc. Z toho 28 tisíc představují vojáci, kteří zemřeli. Ukrajinské ztráty za stejné období přitom byly přibližně desetkrát nižší, okolo 5000. Celkové ztráty Ruska od února 2022 čítají skoro 1,6 milionu lidí. Moskva pokračuje v útocích, snaží se dobýt poslední ukrajinské pevnosti na Donbasu.
Souhrnná čísla za měsíc září zveřejnila 12. října agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenovaného vysokého důstojníka NATO. Přesné počty však nelze nezávisle ověřit.
Pro srovnání – ve Vietnamu za celou dobu války mezi lety 1965–1973 zemřelo 58 220 amerických vojáků. Z toho 47 tisíc jich padlo přímo v boji, ostatní zemřeli při nehodách, na následky nemocí nebo i vlastní rukou.
Důvodem vysokých ruských ztrát je podle agentury především způsob vedení útočných operací. Moskva posílá pěchotu proti silně opevněným ukrajinským pozicím, které chrání hustá síť minových polí, dělostřelectvo, kulomety a tisíce útočných dronů.
Právě drony výrazně změnily podobu moderní války. Ukrajinští operátoři dokážou sledovat pohyb nepřátelských jednotek a zasahovat vojáky či techniku ještě před dosažením obranných linií. Ruské jednotky tak často utrpí těžké ztráty, aniž by dosáhly výraznějšího územního zisku.
Rusko se stále snaží dobýt Donbas
Kreml se přesto snaží dobýt zbývající část Doněcké oblasti, z níž přibližně pětinu stále kontroluje Ukrajina. Právě zde se nachází silně opevněný pás měst včetně Slovjansku a Kramatorsku. Ukrajinská armáda buduje tamní obranné pozice už od roku 2014.
Strategický význam této oblasti vrhá světlo i na ruské požadavky při mírových jednáních. Vladimir Putin dlouhodobě požaduje, aby se Ukrajina stáhla na Donbasu i z území, která ruská armáda dosud nedobyla.
Donald Trump rovněž vyvíjí tlak na Kyjev, aby přistoupil na územní kompromisy. Ukrajina však odmítá odevzdat další území bez odpovídajících bezpečnostních záruk.
Ukrajinský protiútok
Rusko navíc v posledních týdnech čelí ukrajinským protiútokům. Třetí ukrajinský armádní sbor pod vedením generála Andrije Bileckého pokračuje v operaci Vivaldi, která se zaměřuje především na osvobození oblasti kolem severodoněckého Lymanu.
Ukrajinské jednotky podle vlastních údajů osvobodily už 176 kilometrů čtverečních území a několik vesnic. Operace zároveň narušila ruské plány na obklíčení ukrajinských pozic v severní části Doněcké oblasti.
Ukrajina v poslední době stupňovala také útoky hluboko na ruském území. Její drony opakovaně cílily na rafinerie, sklady paliv i další strategickou infrastrukturu. Podle úterního vyjádření prezidenta Volodymyra Zelenského nicméně Kyjev už druhý den dodržuje energetické příměří, které v neděli ohlásil americký prezident Donald Trump.
Americký prezident tvrdí, že přispívají k růstu světových cen pohonných hmot, které kvůli válce na Blízkém východě už tak dosahují vysokých hodnot.
Podle analýzy deníku The Washington Post zasáhly ukrajinské útoky od dubna téměř dvě třetiny velkých ruských rafinerií. Na konci srpna kvůli poškození nefungovala přibližně polovina ruské rafinační kapacity.
Terčem se nově stávají také datová centra. Ukrajinské drony v říjnu poškodily dvě důležitá zařízení technologického gigantu Yandex, jehož služby využívají miliony Rusů. Útoky způsobily rozsáhlé výpadky a narušily provoz některých digitálních služeb.
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