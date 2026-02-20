Donášel tajné informace Epsteinovi. Půjde bratr krále Karla do vězení?

Zpráva o zadržení prince Andrewa obletěla celý svět. Britská policie viní bratra krále Karla III. z toho, že poskytoval tajné informace odsouzenému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi. Pokud se obvinění prokáže, hrozí Andrewovi až vězení. Britský král Karel III. prohlásil, že poskytne vyšetřovatelům plnou součinnost při vyšetřování.
Bylo krátce po osmé hodině ranní, když si ve čtvrtek přijeli policisté v neoznačených autech pro bývalého prince Andrewa, který v tu chvíli pobýval v sídle Wood Farm na soukromém panství Sandringham v Norfolku. Bratr krále Karla III. v ten den zrovna slavil svoje 66. narozeniny.
V rámci vyšetřování jsme dnes (19. 2.) přibližně v 8 hodin ráno zadrželi muže po šedesátce podezřelého ze zneužití úřední moci…,“ napsala ve čtvrtek na svůj web britská policie.
"To, co nyní bude následovat, je plný, spravedlivý a řádný proces, ve kterém bude tato věc vyšetřena náležitým způsobem a náležitými orgány," uvedl Karel III. k bratrově případu. "Jak jsem již dříve uvedl, poskytneme jim naši plnou a bezvýhradnou podporu a spolupráci," poznamenal.
Zadržení bratra krále Karla III. souvisí kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval důvěrné informace Epsteinovi v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod.
Miliony dokumentů v rámci „Epstein Files“ zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na nátlak americké veřejnosti v lednu 2026.
Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že Andrew například Epsteinovi sdílel zprávu britského ministerstva pro mezinárodní rozvoj o tom, že v Afghánistánu byla po svržení Tálibánu v roce 2001 objevena ložiska zlata a uranu, píše britský deník The Telegraph.
Andrew se musel své role zmocněnce pro mezinárodní obchod v roce 2011 vzdát, když se provalily jeho kontakty na Jeffreyho Epsteina. Andrew ale přesto s odsouzeným sexuálního delikventem zůstal ve spojení, i když tvrdil, že s ním jakýkoliv vztah přerušil.
Policie Andrewa propustila po necelých 12 hodinách, ve čtvrtek krátce po sedmé hodině večer. V té době také vznikla fotografie Andrewa z jeho automobilu, která obletěla světová média. Následující den, v pátek, pak policie několik hodin prohledávala Andrewovo sídlo znovu.
Alastair Bruce, historik a reportér Sky News, označil čtvrtek za „nejvíc šokující den pro britskou korunu“. Andrewovo zadržení bylo podle něj „asi nejkritičtější událostí, jaké kdy královská rodina v moderní době čelila“.
Nic podobného se v britské monarchii nestalo od roku 1647. Tehdy byl zadržen král Karel I. Stuart (a o dva roky později, v roce 1649, skončil na veřejném popravišti za velezradu, která podle soudu souvisela s občanskou válkou).
Nejméně oblíbený člen královské rodiny
Bývalý princ čelí skandálům kvůli napojení na Jeffreyho Epsteina už více jak deset let. Od roku 2019, kdy jeho oblíbenost mezi veřejností začal měřit statistický portál YouGov, je na samém dnu oblíbenosti mezi členy královské rodiny.
Během posledního roku se Andreowa oblíbenost mezi Brity propadla na tři procenta. Negativně ho vnímá více jak 90 procent Britů. Jeho bratr, král Karel III., má ve stejném průzkumu podporu 60 procent Britů. Největší podpoře se těší princ William a jeho manželka Kate.
Král Karel III. svého bratra v reakci na neustávající skandály zbavil minulý podzim veškerých královských titulů a poct. Andrew se také musel vystěhovat z oficiálních královských rezidencí a přestat používat královský majetek.
Nařčení ze znásilnění nezletilé
Negativní reakci ve společnosti vyvolala především obvinění ze znásilnění a sexuálního obtěžování. V roce 2021 proti němu podala ve Spojených státech žalobu Virginia Giuffreová za sexuální zneužívání. Spor nakonec skončil finančním vyrovnáním.
Giuffreová, která loni v dubnu spáchala sebevraždu, napsala paměti - vyšly posmrtně loni na podzim. Bývalého prince Andrewa v nich popisuje jako člověka, který si myslel, že má právo na sex s kýmkoliv. Podle Giuffreové s ní měl mít opakovaně vynucený pohlavní styk. Poprvé v době, kdy ji bylo 17 let. Andrew dlouhodobě jakékoliv obvinění odmítá.
