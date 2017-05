Trump podepsal zákon o financování vlády. Musel se ale vzdát peněz na zeď u hranic s Mexikem

před 28 minutami

Prezident Spojených států Donald Trump v pátek podepsal zákon, který zajistí financování chodu federální vlády do konce fiskálního roku, tedy do 30. září. Vláda měla původně peníze na svou činnost jen do pátku, od soboty jí tak hrozil pád do platební neschopnosti. Prezident se výměnou za nezbytný souhlas demokratických zákonodárců vzdal mimo jiné peněz na výstavbu zdi na hranicích s Mexikem. Zákon, který má 1665 stran a který vládě poskytuje do konce fiskálního roku 1,2 bilionu dolarů (29,5 bilionu korun), byl do poslední chvíle předmětem tvrdého vyjednávání republikánů a demokratů. Kompromisní řešení nakonec za své vítězství označily oba tábory.

