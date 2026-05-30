Přeskočit na obsah
Benative
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump zveřejnil zdravotní zprávu. Je ve výborné kondici, lékař mu doporučil zhubnout

ČTK

Zdravotní stav amerického prezidenta Donald Trump je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout, uvedla agentura AP.

Trump New York
Donald Trump.Foto: CTK
Reklama

Podle zprávy jeho osobního lékaře Seana Barbabelly podstoupil prezident mimo jiné CT vyšetření, kardiologická vyšetření, screening na rakovinu a další preventivní testy, které provedl tým 22 specialistů.

Dokument uvádí, že kognitivní i fyzické schopnosti Trumpa jsou na výborné úrovni. Při vyšetření dosáhl opět plného skóre v testu kognitivních funkcí, stejně jako v předchozích letech.

Související

Zpráva také zaznamenala, že prezident váží 238 liber, tedy 108 kilogramů, což je o zhruba 6 kilogramů více než při předchozí prohlídce v roce 2025. Lékaři mu doporučili úpravu stravy, pohybové aktivity a snížení hmotnosti. Podle výpočtu má Trump s výškou 1,91 metru index tělesné hmotnosti BMI těsně pod hranicí obezity.

Lékaři vysvětlili i drobné modřiny na jeho rukou, které podle nich souvisejí s častým podáváním rukou a užíváním aspirinu, a označili je za běžný a neškodný vedlejší efekt. Doporučili přechod na nízké dávky aspirinu.

Reklama
Reklama

Trumpovo zdraví se zlepšilo

Zpráva rovněž uvádí mírný otok dolních končetin, který souvisí s dříve diagnostikovanou chronickou žilní nedostatečností. Nicméně oproti loňskému roku se stav podle zprávy zlepšil.

Také Trumpova hladina cholesterolu se podle lékařů výrazně zlepšila, díky medikaci. Prezident užívá léky na snížení LDL cholesterolu a zvýšení HDL.

Související

Trump, který v červnu oslaví osmdesátiny, je nejstarším prezidentem zvoleným do funkce v USA. Zdravotní zpráva přichází v době, kdy se snaží čelit otázkám ohledně své kondice a věku a zdůrazňuje svou fyzickou i mentální vitalitu.

Trump již po prohlídce uvedl, že vše bylo perfektní. Na začátku května podle agentury AFP řekl, že se cítí stejně jako před 50 lety, a to navzdory tomu, že má v oblibě rychlé občerstvení, steaky a kolu.

Reklama
Reklama

U Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy MMA na Trumpovy narozeniny

U Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy MMA na Trumpovy narozeniny | Video: The White House, Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U Zemana po volbách
U Zemana po volbách
U Zemana po volbách

První volby v historii České republiky před 30 lety přinesly velkou změnu, ovládl je Zeman

První parlamentní volby v historii samostatné České republiky skončily velkou změnou na politické scéně. Díky intenzivní kampani vedené Milošem Zemanem v hlasování, které začalo před 30 roky, 31. května 1996, výrazně uspěla do té doby spíše okrajová sociální demokracie a vládní strany, tedy ODS, ODA a KDU-ČSL, přišly o většinu v Poslanecké sněmovně.

IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden
IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden
IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden

Švýcaři brutálně ztrestali švédskou provokaci, podceňovaný Midas vrhl zemi do transu

Poslední dva zápasy dělí Švýcarsko do historického triumfu na mistrovství světa. Po třech stříbrných zklamáních se parta kolem Romana Josiho žene za vytouženým zlatem jako hladová smečka, hecovaná úžasnou domácí atmosférou. Její výkony budí když ne strach, tak respekt určitě. A pokud by měli Švýcaři v dnešním semifinále vypadnout s outsiderem z Norska (15.20), bylo by to obrovské překvapení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama