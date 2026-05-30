Trump zveřejnil zdravotní zprávu. Je ve výborné kondici, lékař mu doporučil zhubnout

Zdravotní stav amerického prezidenta Donald Trump je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Lékař mu ale doporučil zhubnout, uvedla agentura AP.
Podle zprávy jeho osobního lékaře Seana Barbabelly podstoupil prezident mimo jiné CT vyšetření, kardiologická vyšetření, screening na rakovinu a další preventivní testy, které provedl tým 22 specialistů.
Dokument uvádí, že kognitivní i fyzické schopnosti Trumpa jsou na výborné úrovni. Při vyšetření dosáhl opět plného skóre v testu kognitivních funkcí, stejně jako v předchozích letech.
Zpráva také zaznamenala, že prezident váží 238 liber, tedy 108 kilogramů, což je o zhruba 6 kilogramů více než při předchozí prohlídce v roce 2025. Lékaři mu doporučili úpravu stravy, pohybové aktivity a snížení hmotnosti. Podle výpočtu má Trump s výškou 1,91 metru index tělesné hmotnosti BMI těsně pod hranicí obezity.
Lékaři vysvětlili i drobné modřiny na jeho rukou, které podle nich souvisejí s častým podáváním rukou a užíváním aspirinu, a označili je za běžný a neškodný vedlejší efekt. Doporučili přechod na nízké dávky aspirinu.
Trumpovo zdraví se zlepšilo
Zpráva rovněž uvádí mírný otok dolních končetin, který souvisí s dříve diagnostikovanou chronickou žilní nedostatečností. Nicméně oproti loňskému roku se stav podle zprávy zlepšil.
Také Trumpova hladina cholesterolu se podle lékařů výrazně zlepšila, díky medikaci. Prezident užívá léky na snížení LDL cholesterolu a zvýšení HDL.
Trump, který v červnu oslaví osmdesátiny, je nejstarším prezidentem zvoleným do funkce v USA. Zdravotní zpráva přichází v době, kdy se snaží čelit otázkám ohledně své kondice a věku a zdůrazňuje svou fyzickou i mentální vitalitu.
Trump již po prohlídce uvedl, že vše bylo perfektní. Na začátku května podle agentury AFP řekl, že se cítí stejně jako před 50 lety, a to navzdory tomu, že má v oblibě rychlé občerstvení, steaky a kolu.
