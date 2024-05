Situace, kterou USA nepamatují. Půjde Trump za mříže a může kandidovat na prezidenta?

Poprvé v dějinách soud shledal vinným někdejšího amerického prezidenta. Podle čtvrtečního verdiktu poroty se Donald Trump provinil ve všech 34 bodech obžaloby. Výši trestu soud oznámí v červenci. Může Trump stále kandidovat na prezidenta a hrozí mu, že skončí za mřížemi? Deník Aktuálně.cz nabízí odpovědi na nejdůležitější otázky.

Americký exprezident Donald Trump v New Yorku na snímku krátce poté, co si v soudní síni vyslechl verdikt. | Foto: Reuters

Čeho se případ týká?

Dvanáctičlenná porota v New Yorku ve čtvrtek shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obvinění, které se týkají zfalšování podnikatelských záznamů souvisejících s platbou pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, těsně před volbami v roce 2016. Trumpův bývalý právník Michael Cohen jí tehdy vyplatil 130 tisíc dolarů (asi tři miliony korun), aby na veřejnosti nepromluvila o románku z roku 2006, který Trump dodnes popírá.

Exprezident podle obžaloby zfalšoval šeky a další dokumenty, když po zvolení v roce 2017 Cohenovi peníze vracel, a to ve snaze udržet celou dohodu v tajnosti. Podle žalobců byly tyto podnikatelské záznamy vykazovány jako právní výdaje. Porota uznala Trumpovu vinu v 11 bodech spojených s fakturami od Cohena, v 11 se šeky a ve 12 s dalšími záznamy o peněžních transakcích.

Trump, který stál v čele USA v letech 2017 až 2021, čelí ještě dalším třem trestním stíháním, z toho dvě se týkají jeho snah zvrátit výsledek voleb z roku 2020, v nichž zvítězil kandidát demokratů a současný prezident Joe Biden. Právě s ním se republikán Trump v listopadu znovu utká o Bílý dům.

Jak se bude případ dál vyvíjet?

Trumpův advokát Todd Blanche uvedl, že se exprezident proti rozsudku co nejdříve odvolá. Politik označil proces za neférový a soudce za zkorumpovaného. Trvá na své nevinně.

Soudce Juan Merchan oznámí výši trestu 11. července, krátce před sjezdem, na němž Republikánská strana Trumpa oficiálně jmenuje jako kandidáta do listopadových prezidentských voleb.

Skončí Trump ve vězení?

Podle amerických médií může Trump od soudu odejít s pokutou, podmínkou, případně jít do vězení. Hrozí mu maximálně čtyři roky za mřížemi. Zahraniční média se ale shodují, že je vysoce nepravděpodobné, že by do vězení šel.

Všech 34 obvinění spadá v New Yorku do kategorie nejméně závažných zločinů. Soudce navíc zřejmě přihlédne k dalším okolnostem, jako je Trumpův věk nebo fakt, že jde o jeho první trestný čin. Americký deník The New York Times již v dubnu informoval o analýze, podle níž jen velmi málo jedinců, kteří byli odsouzeni v obdobných případech, šli do vězení.

Při rozhodování o podobě trestu může soudce zvážit také to, že jde o bezprecedentní případ, kdy by měl bývalý americký prezident a opětovný kandidát skončit ve vězení, s čímž by se pojilo mnoho komplikací. Trump má jako americký exprezident nárok na doživotní ochranu, to znamená, že by ho agenti museli ve vězení chránit.

Může Trump dál kandidovat na prezidenta?

Může. Ústava Spojených států stanoví relativně málo požadavků pro to, aby se jedinec mohl ucházet o post šéfa Bílého domu. Prezident musí být rodilý Američan, kterému je aspoň 35 let a nejméně 14 let trvale žije v USA. Ústava si ale jako podmínku neklade, aby dotyčný nebyl trestán nebo stíhán.

Může Trump odvolit?

Záleží na daném státu, Trump ale velmi pravděpodobně bude moci ve volbách odvolit. Zákony státu Florida, kde má trvalé bydliště, zbavují usvědčené zločince jejich volebního práva, ale ne ty odsouzené ve státech, kde toto právo zůstává nedotčeno.

Proces s Trumpem probíhal ve státě New York, kde mohou trestanci volit, pokud nejsou aktuálně uvězněni. Pokud tedy Trump do 5. listopadu neskončí za mřížemi, volební právo mu zůstane.

Mohl by Trump vládnout z vězení?

Zahraniční média upozorňují, že na tuto otázku zatím nelze jednoznačně odpovědět. Americká ústava nicméně umožňuje, aby člověk svou funkci vykonával, i když je odsouzený zločinec, který je za mřížemi.

Mohl by si Trump jako prezident udělit milost?

Ne, protože případ předložili státní, nikoli federální žalobci. V New Yorku má pravomoc omilostnit zločiny guvernérka tohoto státu, v tomto případě demokratka Kathy Hochulová, jejíž mandát končí v roce 2027. Její prohlášení po vynesení rozsudku nenaznačovalo, že by zvažovala milost. Stejně jako Biden reagovala slovy, že "nikdo není nad zákonem".

