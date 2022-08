Proč nejsou mí generálové loajální jako ti Hitlerovi, ptal se Trump podle nové knihy

Donald Trump se během svého prezidentského mandátu svěřil svému personálnímu šéfovi, že si přeje, aby jeho generálové k němu byli stejně loajální, jako byli němečtí generálové za druhé světové války k Adolfu Hitlerovi. V nové knize, jejíž úryvek v pondělí zveřejnil časopis The New Yorker, to uvádějí novináři Peter Baker a Susan Glasserová.

Podle úryvku z knihy The Divider: Trump in the White House 2017-2021, jejíž vydání se očekává v září, si Trump personálnímu šéfovi Bílého domu Johnu Kellymu poněkud vulgárně stěžoval a tázal se při tom, proč američtí generálové nemohou být víc jako ti němečtí. Související Kečup na stěně a pálení dokumentů. Co zaznělo u komise k Trumpovi a útoku na Kapitol Přehled "Jako kteří generálové?" zeptal se Kelly. "Němečtí generálové za druhé světové války," odpověděl Trump. "Víte, že se pokusili Hitlera třikrát zabít a skoro se jim to povedlo," opáčil Kelly. Trump ale Kellyho odbyl. "Ne, ne, ne. Byli k němu naprosto loajální," odpověděl prezident Kellymu. "V jeho (Trumpově) verzi historie byli generálové Třetí říše zcela podřízeni Hitlerovi; tohle byl model, který chtěl pro svou armádu. Kelly řekl Trumpovi, že žádní takoví američtí generálové neexistují, ale prezident byl odhodlán toto tvrzení otestovat," uvádí se v úryvku. Autoři rovněž popisují, jak se Trump neshodl se svými generály, protože chtěl ve Washingtonu uspořádat velkou vojenskou přehlídku. V létě 2017 po návratu z oslav Dne Bastily v Paříži Trump podle úryvku Kellymu řekl, že také chce mít vojenskou přehlídku. Měl však podmínku. "Hele, nechci na té přehlídce žádné zraněné chlapy," řekl Trump s tím, že by to na něj nevrhalo dobré světlo. "Kelly nemohl uvěřit tomu, co právě slyšel," pokračuje úryvek. "To jsou hrdinové," řekl Trumpovi. "V naší společnosti existuje jen jedna skupina lidí, kteří jsou větší hrdinové než oni - a ti jsou pohřbeni v Arlingtonu," dodal Kelly, aniž zmínil, že na Arlingtonském národním hřbitově je pohřben jeho syn Robert, který byl poručík a padl v Afghánistánu. "Nechci je tam," zopakoval Trump, že zraněné vojáky na přehlídce nechce. Další debata o vojenské přehlídce se odehrála na briefingu, kterého se kromě Kellyho zúčastnil zástupce předsedy sboru náčelníků štábů a generál letectva Paul Selva. Trump se Selvy zeptal, co si o takové přehlídce myslí. "Nevyrostl jsem ve Spojených státech, vyrůstal jsem v Portugalsku," odpověděl mu Selva. "Portugalsko bylo diktaturou a přehlídky byly o tom, aby se ukázalo, kdo má zbraně. A to my v této zemi neděláme," dodal. Trump se pak nedůvěřivě zeptal: "Takže se vám ta myšlenka nelíbí?" "Ne," odpověděl Selva a zdůraznil: "Tohle dělají diktátoři." Velká část úryvku se týká generála Marka Milleyho, šéfa amerického sboru náčelníků štábů. Když mu Trump tuto funkci nabídl, Milley mu řekl: "Udělám všechno, co po mně budete chtít." Prezident se mu však rychle zprotivil. Související Vzdělaný "Trump s mozkem". Exprezidenta znervózňuje vycházející hvězda z Floridy Frustrace generála Milleyho z prezidenta Trumpa vyvrcholila 1. června 2020, kdy demonstranti hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) zaplnili náměstí Lafayette Square poblíž Bílého domu. Trump se dožadoval toho, aby demonstranty rozehnala armáda. Milley a další vysoce postavení představitelé to ale odmítli a Trump reagoval popuzeně. "Všichni jste lúzři!" křičel šéf Bílého domu. "Nemůžete je prostě postřílet? Střelit je do nohou nebo tak něco?" uvedl podle knihy. Poté, co náměstí vyklidila Národní garda a policie, se generál Milley krátce připojil k prezidentovi a dalším a prošel prázdným parkem, aby se Trump mohl vyfotografovat před kostelem na druhé straně. Autoři uvedli, že generál Milley později považoval své rozhodnutí připojit se k prezidentovi za "chybný úsudek, který ho bude navždy pronásledovat". Týden po tomto incidentu Milley napsal - ale nikdy nedoručil - rezignační dopis. V něm Trumpa obvinil z politizování armády, ničení mezinárodního řádu, neschopnosti ocenit rozmanitost a z přijímání tyranie, diktatury a extremismu. Milley se ale nakonec rozhodl ve funkci zůstat. Podle autorů knihy chtěl zajistit, aby armáda sloužila jako ochrana proti prezidentovi, který se čím dál více vymykal kontrole. VIDEO: Rok v Bílém domě? Biden je slabý prezident, ale Trump Američanům nechybí, říká Durčák 23:15 „Joe Biden se snaží zemi spojovat minimálně rétoricky, ale Američané nejsou schopní se shodnout na elementárních věcech“ říká Michael Durčák. | Video: Martin Veselovský