Byl jsem očištěn, raduje se Trump. Nic ale nekončí, tlak bude pokračovat až do voleb

Americký prezident Donald Trump ani nikdo z jeho poradců před volbami v roce 2016 nespolupracovali s Rusy v jejich vměšování do americké předvolební kampaně. Konstatuje to závěrečná zpráva, ve které zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller shrnul výsledky bezmála dvouleté práce svého týmu. Trump tvrdí, že byl "naprosto a plně očištěn". Pro demokraty, kteří od ledna ovládají Sněmovnu reprezentantů Kongresu, ale nic nekončí.

Je zřejmé, že nejen v této tzv. "ruské kauze", ale v široce rozprostřeném vyšetřování Donalda Trumpa, jeho podnikatelských i politických aktivit, budou nadále pokračovat.

Kromě možné spolupráce s Rusy měl Robert Mueller za úkol prověřit, zda se Trump už jako prezident USA nesnažil zabránit FBI, aby ruské zasahování do voleb detailně objasnila. Ani v tomto bodě ale Mullerovo vyšetřování nenašlo "dostatečné důkazy", že by Trump jednal protizákonně.

Prezident Trump a jeho republikáni prezentují dosud zveřejněné závěry zprávy jako velké vítězství, neboť se neprokázalo ani jedno ze dvou výše zmíněných klíčových podezření. "Je hanba, že si tím naše zem musela projít. Upřímně řečeno, je hanba, že si tím musel projít váš prezident," uvedl Trump.

Podle republikánského senátora, právníka Lindseyho Grahama, bylo zveřejnění hlavních bodů zprávy "dobrým dnem pro vládu zákona". "Mrak, který visel nad prezidentem, byl touto zprávou odstraněn," dodal Graham.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

Demokraté ovšem evidentně hodlají držet Trumpa pod tlakem. Do značné míry tím odpovídají na přání své voličské základny, která věří, že Trump přinejmenším překračuje etické normy a degraduje prezidentský úřad.

Pro americkou politickou a společenskou scénu se tak s koncem Muellerova vyšetřování nic neuzavírá. Protichůdné interpretace závěrů vyšetřování se přelijí do kampaně před prezidentskými volbami v roce 2020.

Demokraté stále v útoku

Demokratický kongresman Jerrold Nadler, který je předsedou legislativního výboru Sněmovny reprezentantů, po zveřejnění hlavních bodů zprávy na Twitteru oznámil, že hodlá předvolat ministra spravedlnosti Williama Barra do Kongresu, aby vysvětlil "nesrovnalosti v rozhodování" jeho úřadu.

Muellerova zpráva totiž říká, že ve věci možného maření práce FBI nelze dokázat, že by Trump jednal protizákonně. Mueller ovšem zároveň napsal, že nechal tento "složitý problém" otevřený - neusoudil, že by prezident spáchal trestný čin, ale že ho ani neočistil.

Demokraté tak zřejmě napadnou závěr, který si z Muellerovy zprávy učinil ministr spravedlnosti Barr, podle něhož Trump nebránil výkonu spravedlnosti.

Za druhé je zřejmé, že demokraté jsou rozhodnuti jít do soudní bitvy za zveřejnění celé zprávy. Ministr spravedlnost dostal od vyšetřovatele Muellera kompletní dokument v pátek, Kongresu ale v neděli zaslal jen velmi stručné, čtyřstránkové resumé.

Ministr Barr sice už také uvedl, že Kongresu poskytne delší verzi, z jeho dosavadních vyjádření ale zároveň vyplývá, že úplně celý dokument zveřejnit nechce, a s tím by se demokraté rozhodně nesmířili.

Podle jednoho z návrhů, který přednesli v minulých dnech, chtějí prosadit, aby před Kongres předstoupil přímo vyšetřovatel Mueller a "odstavec po odstavci" zprávu vysvětlil.

The letter sent by Attorney General William Barr to Congress on the Mueller report: https://t.co/UjB5XvSBeC — The Associated Press (@AP) March 24, 2019

Demokraté v Kongresu navíc už sami zahájili celou sérii vlastních vyšetřování Donalda Trumpa a jeho širokého podnikatelského a politického okolí. V mnohém přitom navazují na to, co už v předchozích bezmála dvou letech vyplynulo právě z práce Muellerova týmu.

Dva roky práce

Robert Mueller by jmenován zvláštním vyšetřovatelem v květnu 2017 poté, co prezident Trump na hodinu propustil tehdejšího šéfa FBI Jamese Comeyho. Důvodem vyhazovu bylo právě to, jak později přiznal sám Trump, že Comey se detailně věnoval ruské kauze.

V průběhu vyšetřování Mueller potvrdil předchozí závěr amerických zpravodajských služeb, že Rusko s vědomím nejvyššího politického vedení okolo prezidenta Vladimira Putina zasáhlo do americké prezidentské kampaně 2016 s cílem poškodit Trumpovu soupeřku Hillary Clintonovou.

Mueller vznesl obvinění proti více než dvaceti ruským občanům, kteří se měli na těchto aktivitách osobně podílet. Jde například o příslušníky ruské vojenské tajné služby, kteří se měli nabourat do počítačů štábu Clintonové a ukradené e-maily pak poskytnout serveru Wikileaks.

V důsledku Muellerova vyšetřování bylo obviněno nebo už i odsouzeno šest bývalých Trumpových blízkých spolupracovníků a poradců. Především šéf jeho předvolební kampaně Paul Manafort a Trumpův bývalý osobní právník Michael Cohen.

V obou případech jde o kauzy, které nemají přímou souvislost s výchozím a ústředním bodem Muellorova zadání, tedy zda Trumpovi lidé v kampani nespolupracovali s Rusy.

Manafort byl odsouzen za daňové úniky, které souvisely s jeho prací pro bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče ještě v době před tím, než na jaře 2016 nastoupil do Trumpova předvolebního týmu. Cohen byl odsouzen za porušení zákona o financovaní kampaní, když těsně před prezidentskými volbami zaplatil Trumpově bývalé milence, pornoherečce Stormy Daniels, za to, že o této aféře bude mlčet.

Nebezpečný osobní právník

Především Cohenova kauza se stala jedním z výchozích bodů, na které demokraté v Kongresu navázali na Muellerovo vyšetřování. A to jak v samotné ruské kauze, tak v řadě dalších věcí, kdy se například zajímají o Trumpovy podnikatelské záměry ještě v průběhu kampaně 2016.

Michael Cohen během nedávného svědectví v Kongresu uvedl, že v kampani 2016 měl Trump předem vědět o tom, že server Wikileaks se chystá zveřejnit e-maily, které poškodí Hillary Clintonovou.

Podle Cohena byl pak Trump v červnu 2016 předem informován také o tom, že jeho syn Donald Junior jde na schůzku s ruskou právničkou, která mu slíbila kompromitující materiál na Clintonovou.

Donald Trump opakovaně popřel, že by o jedné či druhé věci předem něco věděl. Pro demokraty jsou to ale důležité body, na kterých se snaží ukázat, že Trump nemusel překročit zákon, ale choval se neeticky a využil pomoci Rusů.

Podle Cohena měl Trump navíc až do pokročilé fáze kampaně, tedy nejméně do června 2016, vyjednávat s Rusy o svém projektu výstavby hotelu Trump Tower v Moskvě.

Opět by sice nešlo o porušení zákona. Podle demokratů to ale ukazuje, jak nezodpovědně, prioritně s důrazem na vlastní zájmy, si Trump počínal.

O širokém záběru demokratického vyšetřování vypovídá fakt, že předseda legislativního výboru Jerrold Nadler před měsícem oslovil více než osmdesát lidí a institucí, aby jeho výboru poskytli dokumenty o náplni jejich bývalé spolupráce, podnikatelské i politické, s Donaldem Trumpem.

Odvolat Trumpa? Příliš radikální

Někteří demokraté v souvislosti s tím, co už vyšlo v průběhu Muellerova vyšetřování najevo, začali v předchozích měsících mluvit o možném "impeachmentu". Tedy o procesu odvolání prezidenta z funkce.

Vedení strany, jmenovitě předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, tyto hlasy ale tlumilo s tím, že musejí počkat na závěry Muellerova vyšetřování. Nyní je zřejmé, že Muellerova zpráva nepřinesla žádný průlom, který by možný impeachment posiloval. Většina voličů by to navíc podle průzkumů považovala za příliš radikální, věcně neodůvodněný, čistě politický útok na úřad prezidenta.

Ale ani to nemění nic na tom, že závěr dvouletého vyšetřování Roberta Muellera v žádném případě není koncem zásadních pochyb americké veřejnosti - a to nejen demokratických voličů - o počínání Donalda Trumpa v jeho podnikatelském životě, v jeho předvolební kampani i v úřadu prezidenta USA.

Prezidenta navíc může ruská kauza, především vedlejší větve hlavního Muellerova vyšetřování, pronásledovat i po návratu do soukromého života. Některých zjištění, která vyplynula z práce týmu Roberta Muellera, se totiž samostatně ujal žalobce jižního distriktu státu New York a Trumpovi může hrozit obvinění.

Podle zvykového výkladu americké ústavy Trump v úřadě prezidenta sice požívá imunitu, ale po odchodu z Bílého domu, zvláště pokud by neobhájil úřad a skončil by už v lednu 2021, by ho případná obvinění velmi rychle dostihla.

