Trump hraje vabank. Buď dnes projde jeho reforma zdravotnictví, nebo Americe zůstane Obamacare

před 41 minutami

Po čtvrtečním neúspěšném vyjednávání o návrhu zákona, který by nahradil reformu zdravotnictví Baracka Obamy, dal prezident Donald Trump odporujícím republikánům v Kongresu ultimátum. Buď návrh v pátek schválí, nebo se nic nezmění a bude stále platit Obamacare. Ale i pro prezidenta je mnoho v sázce. Pokud neprosadí svoji vůli, byl by to debakl, který by obecně zpochybnil jeho sílu a schopnost prosazovat vlastní agendu.

Washington - V knize Umění udělat dohodu (The Art of the Deal) z roku 1987 byznysmen Donald Trump popsal, jak úspěšně dojednat podnikatelský obchod. Byl z toho bestseller.

Trump tehdy stál na počátku své cesty na americké společenské výsluní. Loni na podzim ho dovedla až k vítězství v prezidentských volbách.

Jako šéf Bílého domu teď ale Donald Trump musí tvrdě bojovat o svoji první politickou dohodu, která je navíc zcela zásadní pro celé jeho další prezidentství. Změny ve zdravotnictví.

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů amerického Kongresu se ve čtvrtek nedokázali s prezidentem dohodnout na návrhu zákona, který by nahradil reformu zdravotnictví Baracka Obamy novým systémem zdravotního zabezpečení. "Deal" je to tentokrát těžší, než Donald Trump čekal.

Domino efekt nesplněného slibu

Zrušení takzvané Obamacare přitom patřilo mezi sliby, díky kterým Trump vyhrál volby. Také to byl vůbec první výnos, který po uvedení do úřadu nový prezident podepsal.

Pro Trumpa navíc není ve hře jen tento konkrétní zákon. Kromě zdravotnictví jsou v sázce i další jeho velké programové cíle, například reforma daňového systému. Její cesta Kongresem by se kvůli průtahům kolem rušení Obamacare přinejmenším zdržela.

Trump se proto rozhodl zariskovat a dal republikánům v Kongresu ultimátum. V pátek musí hlasovat. "Sečteno a podtrženo, tohle je ten jediný vlak, který odjíždí ze stanice na cestě k odvolání Obamacare," potvrdil však mluvčí Bílého domu Sean Spicer, že jde o poslední možnost.

"Prezident to potřebuje. Prezident rozhodl, že zítra musíte hlasovat pro, nebo proti," tlumočil Mick Mulvaney, šéf rozpočtové kanceláře Bílého domu ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách Trumpův vzkaz.

Pokud republikáni návrh neschválí, zůstane v platnosti Obamacare. A prezident přesune svůj zájem k další agendě.

"Sedm a půl roku jsme Američanům slibovali, že odvoláme a nahradíme tento špatný zákon, protože se hroutí a poškozuje rodiny. A zítra k tomu přistoupíme," prohlásil Paul Ryan, republikánský předseda Sněmovny reprezentanů, když ve čtvrtek odcházel z posledního vyjednávání.

Odpor zprava zleva

Na otázku novinářů, zda má dost hlasů na schválení zákona, ale Ryan neodpověděl.

Od schválení Obamovy reformy právě ve čtvrtek uplynulo sedm let. A proto ji prezident a vedení republikánů v Kongresu chtěli právě včera odvolat.

Současná podoba nového reformního návrhu zdravotnictví však nevyhovuje hned dvěma skupinám republikánských zákonodárců. Konzervativní skupině Freedom Caucus, podle které by byl systém pojištění stále ještě příliš závislý na státní kase, i umírněným republikánům, podle nichž návrh už teď poškozuje chudší a starší Američany.

Během čtvrtečních jednání v Bílém domě si konzervativci sice vydobyli některé kompromisy, na další přitvrzení zákona už ale prezident kvůli kritikům z druhé strany nejspíš nepřistoupí.

Podle nezávislé Rozpočtové kanceláře Kongresu (CBO) by Trumpův nynější návrh v praxi výrazně zvýšil počet nepojištěných Američanů. V roce 2026 by mohla být bez pojištění asi pětina obyvatel Spojených států.

V rámci sedm let staré Obamovy reformy přitom podíl nepojištěných lidí v USA naopak klesl na historické minimum. Na desetinu populace.

Schvalte návrh!

Prezident Trump ve čtvrtek několikrát využil i Twitter, aby apeloval na voliče i přímo zákonodárce.

"Katastrofální Obamacare vede k vyším cenám a k méně možnostem. A bude to jen horší! Musíme ji odvolat a nahradit. Schvalte návrh," zněl Trumpův poslední čtvrteční vzkaz.

Disastrous #Obamacare has led to higher costs & fewer options. It will only continue to get worse! We must #RepealANDReplace. #PassTheBill — President Trump (@POTUS) March 24, 2017

Americká média, která zpravidla dokážou odhadnout rozložení sil na Kapitolu, si netroufají předpovědět, zda Trumpovi riskantní krok vyjde.

Aby návrh prošel, mohou republikáni ztratit maximálně 22 hlasů. Ve čtvrtek večer však stále platilo, co na začátku dne. Podle médií bylo nejméně třicet republikánů proti či nerozhodnutých.

"Jsme odhodláni zde zůstat, dokud věc nedokončíme. Takže jestli budeme hlasovat dnes v noci, zítra nebo za pět dní, prezident dostane své vítězství," cituje New York Times kongresmana Marka Meadowse, předsedu "opoziční" skupiny Freedom Caucus.

Vyplývá z toho, že někteří konzervativci zřejmě nevěří, že prezident Trump své páteční ultimátum myslí vážně.

Prosby na kolenou

Pro washingtonská média je to živá voda. Od nástupu Donalda Trumpa je to snad poprvé, kdy se novináři vrátili k něčemu, co důvěrně znají.

K dohadování a přetahování mezi Kapitolem a Bílým domem. A k barvitým politickým zápletkám.

Washington Post líčí, jak kongresman Brian Mast, který v roce 2010 - těžce zraněn v Afghánistánu - vyzval své kolegy, ať se semknou za návrhem zákona stejně jako on a jeho kolegové, když bojovali na Blízkém východě.

Šéf sněmovny Paul Ryan osobně přemlouval vzdorující kongresmany. Jednoho pod druhém. Před třiaosmdesátiletým Donem Youngem z Aljašky si dokonce klekl. Nejdéle sloužící republikán v Kongresu však podle amerických novinářů zůstal i tak nerozhodnut.

Stejně jako osud prvního klíčového legislativního návrhu prezidenta Donalda Trumpa. I ten zůstává zcela otevřený.

autor: Daniel Anýž