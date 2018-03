Donald Trump chce, aby stavbu zdi na hranicích s Mexikem financovala armáda

před 1 hodinou

Washington - Americký prezident Donald Trump přišel s novým plánem na financování zdi na hranici s Mexikem. Po neúspěšné snaze přimět k jejímu zaplacení Mexiko či získat peníze v rámci vládního rozpočtu se hodlá obrátit na armádu. Informoval o tom deník The Washington Post (WP) s odvoláním na tři nejmenované zdroje.

Armáda by měla podle prezidenta zeď zaplatit proto, že jde o záležitost "národní bezpečnosti". Podle WP o tom Trump minulý týden hovořil s několika republikánskými zákonodárci včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. U republikánských kongresmanů vyvolal Trumpův návrh rozpačité reakce, uvedl deník.

Demokraté se k jeho plánu staví vyloženě odmítavě. "To by bylo nehorázné mrhání armádními financemi, které by dlouhá léta řešily soudy. Ministr (obrany James) Mattis by se tím neměl rozptylovat a použít ty peníze pro naše vojáky, a ne podporovat politické fantazie prezidenta," sdělil WP šéf senátních demokratů Chuck Schumer.

Trump během předloňské volební kampaně hlásal, že stavbu zdi zaplatí Mexiko, neboť je zodpovědné za příval přistěhovalců bez potřebných dokladů přes svou severní hranici. Jeho požadavek však u mexického vedení tvrdě narazil a způsobil rozmíšku, kvůli které prezident Enrique Peňa Nieto zrušil návštěvu USA.

Šéf Bílého domu se poté pokoušel přesvědčit Kongres k uvolnění potřebné částky více než 20 miliard dolarů v rámci rozpočtu, ve vládních výdajích však zákonodárci schválili jen 1,57 miliardy dolarů. Demokraté za souhlas se štědřejším financováním zdi požadovali vyřešit zákonem ochranu přistěhovalců bez dokladů, kteří do USA přišli jako děti. Na tom se však politici obou stran neshodli.