Zahraničí

"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Ruské proválečné telegramové kanály se po zprávách o plánované schůzce ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa hemží komentáři. Poradce Kremlu Jurij Ušakov ve čtvrtek oznámil, že se připravuje osobní setkání obou vůdců v "nadcházejících dnech". Kreml tvrdí, že iniciativa setkání vzešla z americké strany, Bílý dům ale uvedl, že to byl Putin, kdo schůzku navrhl.
Vladimir Putin promluvil o setkání s Donaldem Trumpem i Volodymyrem Zelenským | Video: Reuters

Reakce telegramových kanálů na oznámení vyjadřují jak chválu, tak skepsi, uvádí nezávislý web Meduza. Většina proruských válečných blogerů se ale shoduje na tom, že schůzka pravděpodobně nepovede k zásadnějšímu průlomu nebo příměří, a to i přes "vysoce produktivní" rozhovor mezi Witkoffem a Putinem. 

Související

Jako drátem do oka. Drony mířily na strategické systémy ruských okupantů na Krymu

Ukrajinec dron Vampire
1:30

"Podle mého názoru bylo to, co Putin předvedl, v podstatě mistrovskou třídou diplomacie," napsal bloger Jurij Podoljaka. "V dnešní době jen velmi málo lidí ví, jak se dostat z tak obtížné situace," dodal. 

Soudě podle dalších komentářů, většina ruských válečných blogerů od plánované schůzky neočekává mnoho. Telegramový kanál Military Informant ji popsal jako "pravděpodobný pokus o získání času". Příspěvky zároveň varují před velkými očekáváními.

"Zelenského strategie souhlasit s každým americkým nápadem si zatím získala sympatie jen amerického prezidenta, takže nadcházející schůzka Putina a Trumpa může být tím posledním, co by mělo šanci něco změnit," napsal kanál.

Zdrženlivě o zásadnějších rozhodnutích píše ruský propagandista a vojenský bloger Alexander Kots. Podle něj Trump potřebuje slyšet "ne" napřímo a "ne od své manželky nebo z televize". "Recept je jednoduchý. Nežádáme žádnou pomoc, jen prostře ustupte stranou a nevměšujte se," uvedl. 

Související

"Vyhladili je." Ukrajinci v utajení provedli jednu z nejdůležitějších operací roku

jednotka timur
1:27

Blogeři komentují i vyjádření amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Podle něj Trump i nadále zvažuje, zda uvalí na Rusko nové sekundární sankce. "Ruská armáda je zapojena do útočných operací. Stále více našich dronů zaplňuje oblohu, Donald v tuto chvíli Moskvu ničím doopravdy nevyděsí - a ani nemá co nabídnout," stojí v příspěvku proválečného kanálu Two Majors.

Předmětem spekulací je i místo, kde by se schůzka mezi Putinem a Trumpem měla odehrát. Někteří uvádí země spřátelené s Moskvou. "Osobně si myslím, že nejlepším místem je vojenské cvičení Západ-2025 v Bělorusku," navrhl kanál Starshe Eddy. "Dobří lidé, skvělá atmosféra - mohli byste si klidně sednout a promluvit si o tom, jak rychle dosáhnout všech cílů speciální vojenské operace," napsal.

Cvičení Západ-2025 se mají konat letos v září. Ušakov však novinářům řekl, že místo schůzky je už dohodnuté, oznámí ho ale později. 

Katastrofa v Doněcku. Strýčku Putine, pomozte, naléhají místní v zoufalých vzkazech (celý článek s videem zde)

"Strýčku Vovo, pomozte nám," říkají na videu děti z Donbasu trpící nedostatkem vody | Video: X/Taralejblog
 
Mohlo by vás zajímat

Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům

Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům

Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník

Řítí se i sto motocyklů najednou. "Odrážet se je nedaří," říká ukrajinský důstojník
6:44

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů

Ostrov, kde vládnou kočky. Kradou rybářům ryby, stařenkám lezou do květináčů
19 fotografií

Berlín oznámil pozastavení vývozu zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Berlín oznámil pozastavení vývozu zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko

Právě se děje

před 50 minutami
Výuka se mění. Učitelům, kteří jen odvykládají látku a dají test, sebere AI práci

Výuka se mění. Učitelům, kteří jen odvykládají látku a dají test, sebere AI práci

Rozhovor s ředitelem Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblíkem nejen o tom, jak umělá inteligence mění výuku dětí.
před 51 minutami
Erotické pomůcky na hřišti ženské ligy se množí. Jde o reklamu, viníkům hrozí vězení

Erotické pomůcky na hřišti ženské ligy se množí. Jde o reklamu, viníkům hrozí vězení

Sexuální hračka přistála na palubovce už ve čtyřech zápasech americké basketbalové WNBA.
před 1 hodinou
Zemřel bývalý šéf IKEM Michal Stiborek, bylo mu 57 let

Zemřel bývalý šéf IKEM Michal Stiborek, bylo mu 57 let

Ve funkci působil Stiborek až do srpna 2023, kdy na funkci ředitele rezignoval.
Aktualizováno před 1 hodinou
Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům

ŽIVĚ
Bloomberg: Dohoda USA a Ruska stvrdí ruské územní zisky. Spekulace, reaguje Bílý dům

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy

Pod dohledem pandy. Další monstrózní sportovní akce v Číně stojí miliardy

V Číně začala "neolympijská olympiáda". Na Světových hrách bojují o cenné kovy sportovci v disciplínách, které nejsou v programu olympijských her.
před 2 hodinami
"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno
1:09

"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno

Ruské proválečné telegramové kanály reagují na plánovou schůzku amerického a ruského prezidenta. Od setkání neočekávají velký posun.
před 3 hodinami
Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Nejen bratři Böovi. Norský biatlon přijde o další důležitou osobnost

Siegfried Mazet slavil s Nory více než 150 vítězství ve Světovém poháru nebo 40 zlatých medailí na mistrovství světa a v olympijských závodech.
Další zprávy