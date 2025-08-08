"Donald nemá Moskvu čím vyděsit." Ruští blogeři mají o schůzce prezidentů jasno

Reakce telegramových kanálů na oznámení vyjadřují jak chválu, tak skepsi, uvádí nezávislý web Meduza. Většina proruských válečných blogerů se ale shoduje na tom, že schůzka pravděpodobně nepovede k zásadnějšímu průlomu nebo příměří, a to i přes "vysoce produktivní" rozhovor mezi Witkoffem a Putinem.
"Podle mého názoru bylo to, co Putin předvedl, v podstatě mistrovskou třídou diplomacie," napsal bloger Jurij Podoljaka. "V dnešní době jen velmi málo lidí ví, jak se dostat z tak obtížné situace," dodal.
Soudě podle dalších komentářů, většina ruských válečných blogerů od plánované schůzky neočekává mnoho. Telegramový kanál Military Informant ji popsal jako "pravděpodobný pokus o získání času". Příspěvky zároveň varují před velkými očekáváními.
"Zelenského strategie souhlasit s každým americkým nápadem si zatím získala sympatie jen amerického prezidenta, takže nadcházející schůzka Putina a Trumpa může být tím posledním, co by mělo šanci něco změnit," napsal kanál.
Zdrženlivě o zásadnějších rozhodnutích píše ruský propagandista a vojenský bloger Alexander Kots. Podle něj Trump potřebuje slyšet "ne" napřímo a "ne od své manželky nebo z televize". "Recept je jednoduchý. Nežádáme žádnou pomoc, jen prostře ustupte stranou a nevměšujte se," uvedl.
Blogeři komentují i vyjádření amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Podle něj Trump i nadále zvažuje, zda uvalí na Rusko nové sekundární sankce. "Ruská armáda je zapojena do útočných operací. Stále více našich dronů zaplňuje oblohu, Donald v tuto chvíli Moskvu ničím doopravdy nevyděsí - a ani nemá co nabídnout," stojí v příspěvku proválečného kanálu Two Majors.
Předmětem spekulací je i místo, kde by se schůzka mezi Putinem a Trumpem měla odehrát. Někteří uvádí země spřátelené s Moskvou. "Osobně si myslím, že nejlepším místem je vojenské cvičení Západ-2025 v Bělorusku," navrhl kanál Starshe Eddy. "Dobří lidé, skvělá atmosféra - mohli byste si klidně sednout a promluvit si o tom, jak rychle dosáhnout všech cílů speciální vojenské operace," napsal.
Cvičení Západ-2025 se mají konat letos v září. Ušakov však novinářům řekl, že místo schůzky je už dohodnuté, oznámí ho ale později.