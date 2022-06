Don elegán, kmotr v županu či sadista od masné tržnice. Kdo byla esa newyorské mafie

Federální zákon proti organizovanému zločinu přijaly Spojené státy v roce 1970. Známý je jako RICO, tedy Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Osoba, která se dopustí nejméně dvou ze seznamu 35 zločinů během deseti let a v rámci spolčení, může být obviněna podle tohoto zákona. Následuje až dvacetiletý trest. Podle názoru některých právníků zasahuje RICO do základních práv a svobod a je v rozporu s americkou ústavou. Jako účinnou zbraní proti organizovanému zločinu se jím inspirují zákonodárci dalších zemí.