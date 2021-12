"Domov mimozemšťanů?" Fotka záhadné krychle z Měsíce baví čínský internet

Fotografie krychlovitého objektu zachyceného čínským vozítkem na odvrácené straně Měsíce vyvolala spekulace o tom, co by to mohlo být. Čínské uživatele internetu navíc inspirovala k řadě vtipných memů, napsala ve středu agentura Reuters.

Vozítko Jü-tchu-2 zachytilo na obzoru asi 80 metrů od svého stanoviště obrázek něčeho, co vypadá jako velký krychlový objekt, uvedl čínský vládní vědecký web Our Space s odvoláním na poslední data získaná z vozítka 3. prosince. Pod hashtagem "Poslední objev Jü-tchu" se objevila řada internetových memů, které ukazovaly vozítko pohybující se po měsíční pláni směrem k dvojici obelisků, k vysokému monolitu či dokonce k obřímu srpu a kladivu, tedy symbolu komunistické strany. Záhadná krychle na odvrácené straně měsíce. | Foto: CNSA/Our Space "Je to vesmírný odpad, který tu zanechaly Spojené státy," napsal jeden čínský uživatel internetu v příspěvku na sociální síti. "Přistupte blíž a uvidíte, že je to testovací místo nukleových kyselin pro covid-19," rýpl si jiný. "Je to domov mimozemšťanů!" uvedl třetí s předstíraným zděšením. Jiní tipovali přízemnější možnost - že je to obyčejný balvan. Sonda Jü-tchu, česky Nefritový králík, je poháněná sluneční energií a podle Our Space urazí vzdálenost 80 metrů za dva až tři lunární dny, tedy dva až tři pozemské měsíce. Robotické vozítko pracuje od svého vysazení v lednu 2019 ve Von Kármánově kráteru v pánvi South Pole-Aitken. Žádný jiný stát do té doby na odvrácené straně Měsíce nepřistál.