Dolní Sasko volí v komunálních volbách. Lídr AfD volá po „modré vlně“

V německé spolkové zemi Dolní Sasko se v neděli konají komunální volby. Zhruba 6,3 milionu voličů vybírá zástupce do regionálních zastupitelstev, krajských sněmů a zastupitelstev měst a obcí. Někde, například v zemské metropoli Hannoveru, se budou volit i starostové či primátoři.
Komunální volby se konají týden po zemských volbách v Sasku-Anhaltsku a týden před zemskými volbami v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně.
Dolní Sasko je spolková země na severozápadě Německa, která má zhruba osm milionů obyvatel. Kromě metropole Hannoveru v ní leží i další velká města jako Braunschweig (Brunšvik) a Wolfsburg či univerzitní města Osnabrück a Göttingen.
Ve Wolfsburgu sídlí automobilový koncern Volkswagen, který má továrny i v Braunschweigu, Hannoveru a Emdenu. Posledním dvěma přitom hrozí uzavření. Spolková země vlastní 11,8 procenta akcií VW a má v koncernu dvacetiprocentní blokační menšinu.
Voliči v neděli vybírají své zástupce do dvou tisíc komunálních zastupitelstev, celkem je třeba obsadit téměř 30 tisíc politických funkcí. Volby se přitom konají týden po zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, které s Dolním Saskem sousedí. Vyhrála je strana Alternativa pro Německo (AfD) s 43,8 procenta hlasů.
Sasko-anhaltská tajná služba přitom vede od roku 2023 místní organizaci AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou. Také v Dolním Sasku považuje zemská tajná služba - jako jediná v zemi bývalého Západního Německa - místní AfD za prokazatelně pravicově extremistickou.
Komunální volby v Dolním Sasku budou mít pravděpodobně menší dopad na celoněmeckou politiku než ty zemské v Sasku-Anhaltsku, přesto mohou ukázat, jak jsou na tom rok před termínem dolnosaských zemských voleb jednotlivé strany.
Čeká se mimo jiné posílení pozic AfD a oslabení Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Dolní Sasko je historicky baštou sociální demokracie (SPD), která v posledních letech také ztrácí přízeň voličů.
Své spolustraníky podpořil v předvolebním videu i lídr AfD ze Saska-Anhaltska Ulrich Siegmund. "Ať máme modrou vlnu úspěchu nejen v Sasku-Anhaltsku, ale i v Dolním Sasku," uvedl s odkazem na tradiční barvu AfD.
Pozorovatelé nevěří, že by se AfD podařilo získat post starosty některého z významných dolnosaských měst. O nich se totiž rozhoduje ve dvou kolech, v druhém se často většina voličů semkne za protikandidátem. Druhé kolo se bude konat 27. září.
Podle agentury DPA ale není nic vyloučené, protože se nálada mění i v Dolním Sasku, mimo jiné v souvislosti s krizí koncernu Volkswagen, který je v zemi významným zaměstnavatelem. Volební místnosti se uzavřou v 18:00, kolem 22:00 by měla stanice NDR zveřejnit první trend. S výsledky se počítá až v pondělí ráno.
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