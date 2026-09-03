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Dolarová mince s podobiznou Trumpa se vyprodala během pár hodin

ČTK
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Nová dolarová mince s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve středu vyprodala pouhých pár hodin po svém vydání, píše web stanice CNN. Trump se stal prvním žijícím prezidentem Spojených států za posledních sto let, jehož portrét byl vyražen na minci. Americká mincovna ji uvedla u příležitosti 250. výročí vzniku USA.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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Jednu stranu nové mince zdobí Trumpův prezidentský portrét a lemuje ji slovo „svoboda“ s daty 1776 až 2026. Vedle prezidentovy podobizny stojí nápis „V Boha věříme“. Ačkoliv má mince zlatou barvu, podle mincovny se jedná o slitinu mědi, zinku, manganu a niklu.

Balíček s 25 mincemi stojí 61 dolarů (1273 Kč), zatímco sáček se 100 mincemi s Trumpovým portrétem se prodává za 154 dolarů a 50 centů (3224 Kč).

„Tuto položku lze objednat, ale v současnosti není na skladě. Vyrábějí se další kusy,“ stálo na webu mincovny o ruličce 25 mincí. U sáčku se 100 mincemi bylo napsáno, že je nedostupný.

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Mince s Trumpovou podobiznou vznikla k oslavě historického národního milníku, uvedla americká mincovna. Jedná se podle ní o návrh, „který se objeví jednou za generaci a jistě se stane výrazným doplňkem v moderních sbírkách“.

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Federální zákony vyobrazení žijícího prezidenta na mincích a bankovkách zakazují. V očekávání 250. výročí americké nezávislosti však Kongres schválil zákon, který ministerstvu financí umožňuje razit speciální dolarové mince k oslavě události.

Podle americké mincovny se podobizna žijícího prezidenta na minci v USA předtím objevila pouze jednou. V roce 1926 byl Calvin Coolidge vyobrazen na půldolarové minci u příležitosti 150. výročí podpisu Deklarace nezávislosti.

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