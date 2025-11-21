Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Nejenom že se na vzniku dokumentu nepodílel Kyjev, ale kritizují jej také evropští lídři. Ukrajina podle nejnovějších informací návrhy studuje, odborníci oslovení Aktuálně.cz si ale nemyslí, že by ke schválení plánu v této podobě nakonec došlo.
"Zdá se velmi nepravděpodobné, že by to bylo přijatelné pro Ukrajince nebo pro jejich evropské spojence. Nejspíš jde o to, že Trumpova administrativa věří, že může mít tyto požadavky a zároveň šikanovat zbytek světa, aby se touto linií řídil," domnívá se britský expert z estonského Mezinárodního centra pro obranu a bezpečnost Tony Lawrence. "Myslím, že se velmi brzy ukáže, že nikdo není připraven plán přijmout," soudí.
Podobně reagoval také novinář dlouhodobě žijící v Moskvě a spolupracovník redakce Jiří Just." Mírový plán, ačkoliv vypadá, že je napsán přímo Kremlem, pro něj až tak výhodný není," uvedl ve čtvrtečním rozhovoru Just. Problémem podle něj je, že by Rusko získalo nedobyté území Donbasu pouze jako pronájem a muselo by za něj nějakou formou platit. "Toto je některými ruskými experty vnímáno jako mírnější ponížení, protože Rusové chtěli území získat napořád," upřesňuje novinář.
Přinášíme kompletní znění plánu, tak jak jej v noci na pátek zveřejnila agentura AP:
"Nový" americký plán pro mír na Ukrajině
Návrh plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině
- Ukrajinská suverenita bude potvrzena.
- Bude uzavřena komplexní dohoda o neútočení mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou. Všechny nejasnosti posledních 30 let budou považovány za vyřešené.
- Očekává se, že Rusko nebude napadat sousední země a NATO se nebude dále rozšiřovat.
- Mezi Ruskem a NATO bude veden Spojenými státy zprostředkovaný dialog za účelem vyřešení všech bezpečnostních otázek a vytvoření podmínek pro deeskalaci s cílem zajistit globální bezpečnost a zvýšit příležitosti pro spolupráci a budoucí hospodářský rozvoj.
- Ukrajina obdrží spolehlivé bezpečnostní záruky.
- Velikost ukrajinských ozbrojených sil bude omezena na 600 tisíc osob.
- Ukrajina souhlasí s tím, že v ústavě zakotví, že nevstoupí do NATO, a NATO souhlasí se zařazením ustanovení do svých smluvních dokumentů, že Ukrajina v budoucnu nebude přijata.
- NATO souhlasí s tím, že na Ukrajině nerozmístí vojáky.
- V Polsku budou rozmístěny evropské stíhací letouny.
- Záruka USA:
- Spojené státy obdrží kompenzaci za poskytovanou záruku;
- Pokud Ukrajina napadne Rusko, o záruku přijde;
- Pokud Rusko napadne Ukrajinu, pak kromě rozhodné koordinované vojenské odpovědi budou obnoveny všechny globální sankce, uznání nového území a všechny ostatní výhody této dohody budou zrušeny;
- Pokud Ukrajina bezdůvodně odpálí raketu na Moskvu nebo Petrohrad, bude bezpečnostní záruka považována za neplatnou.
- Ukrajina má nárok ucházet se o členství v EU a obdrží krátkodobý preferenční přístup na evropský trh po dobu posuzování této otázky.
- Rozsáhlý globální balíček opatření na obnovu Ukrajiny bude obsahovat, ale nebude omezen, na:
- vytvoření fondu pro rozvoj Ukrajiny určeného k investicím do rychle rostoucích odvětví, včetně technologií, datových center a umělé inteligence;
- Spojené státy budou spolupracovat s Ukrajinou na společné obnově, rozvoji, modernizaci a provozu ukrajinské plynárenské infrastruktury, včetně plynovodů a zásobníků;
- společné úsilí o rekultivaci oblastí postižených válkou za účelem obnovy, rekonstrukce a modernizace měst a obytných oblastí;
- rozvoj infrastruktury;
- těžbu nerostných surovin a přírodních zdrojů;
- Světová banka vytvoří zvláštní finanční balíček k urychlení těchto aktivit.
- Rusko bude znovu integrováno do globální ekonomiky:
- bude se diskutovat a postupně a případ od případu se dohodne zrušení sankcí;
- Spojené státy uzavřou dlouhodobou dohodu o hospodářské spolupráci pro vzájemný rozvoj v oblastech energetiky, přírodních zdrojů, infrastruktury, umělé inteligence, datových center, projektů těžby vzácných kovů v Arktidě a dalších oboustranně výhodných obchodních příležitostí;
- Rusko bude pozváno k návratu do skupiny G8.
- Zmrazené prostředky budou využity následujícím způsobem:
- 100 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv bude investováno do úsilí vedeného USA o obnovu Ukrajiny a investování v ní;
- USA obdrží 50 procent zisků z tohoto projektu. Evropa přidá 100 miliard dolarů na zvýšení objemu investic dostupných pro obnovu Ukrajiny. Zmrazená evropská aktiva budou uvolněna. Zbytek zmrazených ruských prostředků bude investován do samostatného americko-ruského investičního fondu, který bude realizovat společné projekty ve specifických oblastech. Tento fond bude zaměřen na posilování vztahů a zvyšování společných zájmů, aby vytvořil silnou pobídku k tomu, aby nedošlo k návratu ke konfliktu.
- Bude vytvořena společná americko-ruská pracovní skupina věnující se bezpečnostním otázkám, aby podporovala a zajišťovala plnění všech ustanovení této dohody.
- Rusko ve svém právu zakotví politiku neútočení vůči Evropě a Ukrajině.
- Spojené státy a Rusko se dohodnou na prodloužení platnosti smluv o nešíření a kontrole jaderných zbraní, včetně Smlouvy START I.
- Ukrajina souhlasí s tím, že bude nejaderným státem v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní.
- Záporožská jaderná elektrárna bude uvedena do provozu pod dohledem MAAE a vyrobená elektřina bude rozdělena rovným dílem mezi Rusko a Ukrajinu - 50:50.
- Obě země se zavazují zavést vzdělávací programy ve školách a ve společnosti zaměřené na podporu porozumění a tolerance různých kultur a na odstranění rasismu a předsudků:
- Ukrajina přijme pravidla EU o náboženské toleranci a ochraně jazykových menšin;
- obě země se dohodnou na zrušení všech diskriminačních opatření a na zaručení práv ukrajinských a ruských médií a vzdělávání;
- veškerá nacistická ideologie a činnost musí být odmítnuty a zakázány.
- Území:
- Krym, Luhanská a Doněcká oblast budou uznány jako de facto ruské, a to i Spojenými státy;
- Chersonská a Záporožská oblast budou zafixovány podél linie kontaktu, což bude znamenat de facto uznání podél linie kontaktu;
- Rusko se vzdá jiných dohodnutých území, která kontroluje mimo těchto pět regionů;
- Ukrajinské síly se stáhnou z části Doněcké oblasti, kterou v současnosti kontrolují, a tato zóna stažení bude považována za neutrální demilitarizovanou nárazníkovou zónu mezinárodně uznanou jako území patřící Ruské federaci. Ruské síly nevstoupí do této demilitarizované zóny.
- Po dohodě na budoucím územním uspořádání se jak Ruská federace tak Ukrajina zavazují neměnit toto uspořádání silou. Jakékoli bezpečnostní záruky se nebudou vztahovat na případ porušení tohoto závazku.
- Rusko nebude bránit Ukrajině v užívání řeky Dněpr pro komerční účely a budou uzavřeny dohody o svobodné přepravě obilí přes Černé moře.
- Bude vytvořena humanitární komise k vyřešení zbývajících otázek:
- všichni zbývající vězni a těla budou vyměněna na principu "všichni za všechny";
- všichni zadržovaní civilisté a rukojmí budou vráceni, včetně dětí;
- bude zaveden program slučování rodin;
- budou přijata opatření na zmírnění utrpení obětí konfliktu.
- Ukrajina uspořádá volby do 100 dnů.
- Všechny strany zapojené do tohoto konfliktu obdrží plnou amnestii za své činy během války a souhlasí, že v budoucnu nebudou uplatňovat žádné nároky ani zvažovat žádné stížnosti.
- Tato dohoda bude právně závazná. Její uskutečnění bude monitorováno a garantováno mírovou radou vedenou prezidentem Donaldem J. Trumpem. Za porušení budou uvaleny sankce.
- Jakmile všechny strany vyjádří souhlas s tímto memorandem, příměří vstoupí v platnost okamžitě poté, co se obě strany stáhnou na dohodnuté pozice za účelem zahájení implementace dohody.
Zdroj: AP, ČTK