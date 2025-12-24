Dokument: Body návrhu mírové dohody, které představil ukrajinský prezident Zelenskyj

Tyto body návrhu mírové dohody v úterý představil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům v Kyjevě:
1. Znovu bude potvrzena suverenita Ukrajiny, což potvrdí všichni signatáři dohody svými podpisy.
2. Dokument představuje úplnou a bezpodmínečnou dohodu o neútočení mezi Ruskem a Ukrajinou. Pro udržení dlouhodobého míru vznikne monitorovací mechanismus, který bude dohlížet na kontaktní linii prostřednictvím automatického monitorování z vesmíru, zajišťovat včasné oznamování porušení a řešit případné konflikty. Technické detaily dohodnou příslušné týmy.
3. Ukrajina obdrží silné bezpečnostní záruky.
4. Mírový početní stav ukrajinských ozbrojených sil zůstane zachován na úrovni 800 000 osob.
5. Spojené státy, NATO a evropští signatáři poskytnou Ukrajině bezpečnostní záruky, které odrážejí článek pět (Severoatlantické smlouvy, pozn. ČTK)
a) Pokud Rusko napadne Ukrajinu, budou kromě koordinované vojenské reakce obnoveny všechny globální sankce proti Rusku.
b) Pokud Ukrajina napadne Rusko, nebo bez provokace zahájí palbu na ruské území, budou bezpečnostní záruky považovány za neplatné. Pokud Rusko zahájí palbu na Ukrajinu, bezpečnostní záruky vstoupí v platnost.
c) Tato dohoda nevylučuje možnost uzavření bilaterálních bezpečnostních záruk.
6. Rusko formalizuje politiku neútočení na Evropu a Ukrajinu, a to ve všech nezbytných zákonech a dokumentech týkajících se ratifikace.
7. Ukrajina se v přesně stanoveném termínu stane členem Evropské unie a získá krátkodobý privilegovaný přístup na evropský trh.
8. V samostatné dohodě o investicích a budoucí prosperitě bude definován silný globální rozvojový balíček pro Ukrajinu. Zaměří se na širokou škálu ekonomických oblastí, mimo jiné:
a) Zřízení rozvojového fondu pro investice do rychle rostoucích odvětví, včetně technologií, datových center a umělé inteligence.
b) Spojené státy a americké společnosti budou spolupracovat s Ukrajinou a společně investovat do obnovy, rozvoje, modernizace a provozu ukrajinské plynárenské infrastruktury, včetně plynovodů a skladovacích zařízení.
c) Společnými silami se bude usilovat o rekonstrukci oblastí postižených válkou s cílem obnovit, přestavět a modernizovat města a obytné čtvrti.
d) Rozvoj infrastruktury.
e) Těžba nerostných surovin a přírodních zdrojů.
f) Světová banka poskytne speciální finanční balíček, aby zajistila financování k urychlení těchto snah.
g) Vznikne pracovní skupina na vysoké úrovni, do které bude jmenován přední světový finanční odborník jako správce, který bude mít na starost organizaci provádění strategického plánu obnovy a maximalizaci vyhlídek na budoucí rozvoj.
9. Vznikne několik fondů zaměřených na oživení ukrajinské ekonomiky, obnovu poškozených oblastí a regionů a humanitární otázky
a) Spojené státy a evropské země zřídí kapitálový a grantový fond s cílovou částkou 200 miliard dolarů pro transparentní a efektivní investice na Ukrajině.
b) Pro poválečnou rekonstrukci Ukrajiny bude nasazena široká škála kapitálových investic a dalších finančních nástrojů. Globální instituce zabývající se obnovou budou využívat mechanismy k posílení a usnadnění těchto snah.
c) Ukrajina bude uplatňovat nejnáročnější světové standardy s cílem přilákat přímé zahraniční investice.
d) Ukrajina si vyhrazuje právo na náhradu za způsobené škody.
10. Po uzavření této dohody Ukrajina urychlí proces uzavření dohody o volném obchodu se Spojenými státy.
11. Ukrajina potvrzuje, že zůstane bezjaderným státem v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní.
12. Záporožská jaderná elektrárna budou společně provozovat tři země: Ukrajina, Spojené státy a Rusko.
13. Obě země se zavazují realizovat ve školách a v celé společnosti vzdělávací programy, které podporují porozumění a toleranci vůči odlišným kulturám a které bojují s rasismem a předsudky. Ukrajina bude uplatňovat pravidla Evropské unie týkající se náboženské tolerance a ochrany menšinových jazyků.
14. V regionech Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson je linie rozmístění vojsk k datu uzavření této dohody de facto uznána jako kontaktní linie.
a) Jako strany de facto potvrzujeme, že naše současné pozice určují kontaktní linii.
b) Bude svolána pracovní skupina, která určí přesun sil nezbytný k ukončení konfliktu a stanoví parametry pro potenciální budoucí zvláštní ekonomické zóny.
c) Po vytvoření rovnocenného základu pro přesun sil budou podél kontaktní linie rozmístěny mezinárodní síly, které budou sledovat dodržování této dohody. Pokud bude rozhodnuto o zřízení takové zóny, bude to vyžadovat zvláštní schválení ukrajinským parlamentem nebo referendem.
d) Aby tato dohoda mohla vstoupit v platnost, musí Ruská federace stáhnout své jednotky z oblastí Dněpropetrovska, Mykolajivu, Sum a Charkova.
e) Strany se zavazují dodržovat pravidla, záruky a povinnosti stanovené v Ženevských úmluvách z roku 1949 a jejich dodatkových protokolech, které se v plném rozsahu vztahují na dané území, včetně všeobecně uznávaných lidských práv.
15. Po dosažení dohody o budoucích územních ujednáních se Ruská federace i Ukrajina zavazují, že tato ujednání nebudou měnit silou.
16. Rusko nebude bránit Ukrajině ve využívání řeky Dněpr a Černého moře pro komerční účely.
17. Vznikne humanitární výbor, který se bude zabývat nevyřešenými otázkami.
a) Všichni zbývající váleční zajatci, včetně těch, kteří byli od roku 2014 do současnosti odsouzeni ruským soudním systémem, budou vyměněni na základě principu "všichni za všechny".
b) Propuštěni budou všichni zadržovaní civilisté a rukojmí, včetně dětí a politických vězňů.
c) Budou přijata opatření k řešení problémů a utrpení obětí konfliktu.
18. Ukrajina musí co nejdříve po podpisu dohody uspořádat volby.
19. Tato dohoda je právně závazná. Její provádění bude sledovat a garantovat Mírová rada pod předsednictvím prezidenta Trumpa. Součástí tohoto mechanismu budou Ukrajina, Evropa, NATO, Rusko a Spojené státy. V případě porušení budou uplatněny sankce.
20. Jakmile všechny strany tuto dohodu přijmou, vstoupí okamžitě v platnost úplné příměří.
