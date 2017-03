Z aktivistky ostrou političkou. Ada bojovala s bankami, nakonec se stala první starostkou Barcelony

před 8 minutami

Španělsko patří mezi země, na které dopadla finanční krize z roku 2008 nejdrtivěji. Barcelonská aktivistka Ada Colau se snaží organizovat pomoc. | Video: Jeden svět | 02:11

Španělsko patřilo mezi země, které byly finanční a ekonomickou krizí z roku 2008 zasaženy nejvíce. Spousta lidí nedokázala splácet hypotéky na své domy nebo byty, a tak o svá obydlí přišla. Po celém Španělsku ale začala vznikat hnutí proti zabavování domů a bytů. Snímek Ada na radnici, který je k vidění na festivalu Jeden svět, sleduje postupný přerod jedné takové aktivistky v první starostku Barcelony v historii.

Praha - Finanční a ekonomická krize si na jihu Evropy vybrala svoji daň. Mezi nejvíce postižené země patřilo i Španělsko a tamní obyvatelé.

Ti si ještě v letech před krizí, kdy je ukolébal hospodářský růst, často nakoupili nové domy a byty na hypotéku.

Jenže s krizí se všechno změnilo. Desítky tisíc lidí ztratily zaměstnání a tím často taky možnost splácet vysoké půjčky. Bez pravidelných splátek mnozí z nich přišli o vysněné domovy a k tomu jim zbyly dluhy.

Reakce Španělů ale byla nevídaná. Místo rezignace se mnoho z nich postavilo na odpor násilnému vystěhovávání lidí. Po celém Španělsku vznikly tisíce hnutí proti zabavování bytů a domů. Aktivisté se tak postavili na stranu Španělů, které postihla finanční krize.

S touto dobou je také spojený hlad po nových politicích. Spustila ho vysoká míra korupce, která zasáhla i královskou rodinu a špičky politických stran.

Španělé hledali někoho, kdo by nebyl spjatý s hříchy minulosti a dokázal by reagovat na každodenní problémy "běžných" lidí. Při tom zabrousili i právě do řad aktivistů.

Vzniklo politické hnutí Podemos, které se ve volbách v prosinci 2015 dostalo do parlamentu, nebo barcelonské hnutí Barcelona en Comú. Odtud pochází aktivistka Ada, která se vypracovala až ve starostku Barcelony.

Její přerod ukazuje časosběrný dokument Ada na radnici, který je k vidění na festivalu Jeden svět. Ten se z Prahy přesunul do dalších měst České republiky.

Lidé nevěří, že se může něco změnit

Ada Colau Ballanová začínala jako jedna z nejvýraznějších tváří hnutí PAH - Platformy na pomoc lidem zasaženým hypoteční krizí. Tato organizace se vymezuje proti násilnému vyklízení domů a bytů, které propadly bankám.

Ada se dennodenně setkávala s lidmi, kteří ztratili své domovy a potřebovali pomoci. Organizovala protesty proti bankám i postupu neoblomných úřadů.

"Jsme normální lidé. Lidé, kteří na rozdíl od kariérních politiků denně používají městskou hromadnou dopravu a chodí do nejisté práce," prohlašuje Ada ve filmu, který zachycuje i jedno z prvních předvolebních setkání.

Využila tehdy zkušenosti, které nasbírala ještě jako aktivistka bojující proti násilnému zabírání domů a bytů.

"Největším problémem bylo, že lidé nevěřili, že mohou něco změnit. Mysleli, že jsme odsouzeni k nezdaru. Až když se PAH podařilo dosáhnout několika malých vítězství, tak lidé uvěřili, že dokážeme dosáhnout i velkých věcí," vysvětluje.

Ada se mění

V dokumentu se objevují i osobní zpovědi Ady, která se jen postupně sžívá se svou novou rolí. Tváří v tvář politickému boji se musí vzepřít svým ideálům.

Příkladem je okamžik, kdy se rozhodne, že její tvář bude na předvolebních plakátech. S podobným krokem, kdy je jeden člověk příliš spojen s politickým hnutím, ale dříve nesouhlasila. Kritizovala kvůli tomu i lídra levicového hnutí Podemos Pabla Iglesiase, který si během kampaně do Evropského parlamentu nechal vytisknout plakáty se svým obličejem.

"Kdo by si to byl pomyslel?" reaguje Ada na svůj obrat.

"Už nemohu být tou Adou, kterou jsem bývala dříve," vysvětluje pak v jedné z osobních zpovědí. "Myslela jsem si, že člověk může být v politice, aniž by byl arogantním silným mužem, který o sobě nemá žádné pochyby," vypráví do kamery.

"Chtěla jsem ukázat, že do politiky může jít i normální člověk bez těchto charakteristik. Ale nejde to, protože tvoji vlastní lidé chtějí, abys byla silná, abys je vedla a abys neměla žádné pochyby," dodává.

Vyhrocená předvolební kampaň

Ada se musela naučit žít pod reflektory médií, vystupovat na veřejnosti a svoji veškerou energii vložit do politického boje. Čelila častým útokům svých protivníků. Ti zpochybňovali její možnosti a vyčítali jí nulové zkušenosti z vysoké politiky.

Bojovala i sama se sebou - kvůli vyhrocené předvolební kampani přišla o čas, který mohla trávit se svým malým synem.

Přesto se jí podařilo ovládnout předvolební debaty. A nakonec i barcelonskou radnici jako první ženě v historii.

