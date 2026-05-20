Přeskočit na obsah
Benative
20. 5. Zbyšek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Dokud nás smrt nerozdělí“ po íránsku. Hromadné svatby jako přísaha věrnosti režimu

Na hlavním teheránském náměstí proběhla hromadná svatba pro 110 párů svatebčanů. Video: Reuters

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Na teheránských náměstích zněla svatební hudba, nad pódii se vznášely balonky a desítky novomanželů si říkaly „ano“. Jenže vedle květin stály vojenské džípy s namontovanými kulomety a celý obřad měl mnohem temnější význam než obyčejnou oslavu lásky.

Reklama

Íránské úřady uspořádaly v pondělí ve velkých městech hromadné veřejné svatby pro páry, které se přihlásily do státem podporovaného programu „sebeobětování“. Jeho účastníci deklarují připravenost nasadit nebo obětovat svůj život v případné válce se Spojenými státy a Izraelem.

Íránský pár přijíždí ve vojenském vozidle na veřejný svatební obřad.
Íránský pár přijíždí ve vojenském vozidle na veřejný svatební obřad.Foto: Reuters

Jen na náměstí Imáma Husajna v centru Teheránu se společného obřadu zúčastnilo 110 párů. Podle íránských médií probíhaly podobné ceremonie i na dalších velkých náměstích hlavního města. Státní televize je vysílala jako symbol národní jednoty a odhodlání v době rostoucího napětí po americko-izraelských úderech a následném křehkém příměří.

Související

Celá akce působila jako směs propagandy, vojenské demonstrace a masového rituálu. Novomanželé seděli ve vojenských vozech, zatímco na pódiu vedl duchovní svatební obřad. Nad nimi visel obří portrét nejvyššího vůdce ajatolláha Modžtaby Chameneího, který se od převzetí funkce po smrti svého otce Alího na veřejnosti prakticky neukázal.

Něvěsty drží portréty íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Modžtaby Chameneího a jeho předchůdce i otce, Alího Chameneího.
Něvěsty drží portréty íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Modžtaby Chameneího a jeho předchůdce i otce, Alího Chameneího.Foto: AP

Podle íránských státních médií se do programu „sebeobětování“ přihlásily miliony lidí. Úřady tvrdí, že mezi nimi jsou i nejvyšší představitelé režimu včetně prezidenta Masúda Pezeškjána. Program počítá například s vytvářením lidských řetězů kolem strategických objektů, jako jsou elektrárny.

Reklama
Reklama
Public wedding ceremony called "Sacrificed couple wedding", in Tehran
Na náměstí Imáma Husajna v centru Teheránu se svatebního obřadu zúčastnilo 110 párů. Foto: Reuters

Od začátku konfliktu pořádají íránské úřady téměř každý den masová provládní shromáždění. Hromadné svatby se tak staly další součástí kampaně, která má ukázat ochotu společnosti postavit se za režim i za cenu vlastních životů.

Mohlo by vás zajímat: Tisíce truchlících uctily v centru Teheránu památku zabitého ajatolláha Alího Chameneího

Tisíce truchlících se shromáždily v centru íránské metropole po zabití nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama