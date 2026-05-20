„Dokud nás smrt nerozdělí“ po íránsku. Hromadné svatby jako přísaha věrnosti režimu

Na teheránských náměstích zněla svatební hudba, nad pódii se vznášely balonky a desítky novomanželů si říkaly „ano“. Jenže vedle květin stály vojenské džípy s namontovanými kulomety a celý obřad měl mnohem temnější význam než obyčejnou oslavu lásky.
Íránské úřady uspořádaly v pondělí ve velkých městech hromadné veřejné svatby pro páry, které se přihlásily do státem podporovaného programu „sebeobětování“. Jeho účastníci deklarují připravenost nasadit nebo obětovat svůj život v případné válce se Spojenými státy a Izraelem.
Jen na náměstí Imáma Husajna v centru Teheránu se společného obřadu zúčastnilo 110 párů. Podle íránských médií probíhaly podobné ceremonie i na dalších velkých náměstích hlavního města. Státní televize je vysílala jako symbol národní jednoty a odhodlání v době rostoucího napětí po americko-izraelských úderech a následném křehkém příměří.
Celá akce působila jako směs propagandy, vojenské demonstrace a masového rituálu. Novomanželé seděli ve vojenských vozech, zatímco na pódiu vedl duchovní svatební obřad. Nad nimi visel obří portrét nejvyššího vůdce ajatolláha Modžtaby Chameneího, který se od převzetí funkce po smrti svého otce Alího na veřejnosti prakticky neukázal.
Podle íránských státních médií se do programu „sebeobětování“ přihlásily miliony lidí. Úřady tvrdí, že mezi nimi jsou i nejvyšší představitelé režimu včetně prezidenta Masúda Pezeškjána. Program počítá například s vytvářením lidských řetězů kolem strategických objektů, jako jsou elektrárny.
Od začátku konfliktu pořádají íránské úřady téměř každý den masová provládní shromáždění. Hromadné svatby se tak staly další součástí kampaně, která má ukázat ochotu společnosti postavit se za režim i za cenu vlastních životů.