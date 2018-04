Lukašenka znepokojila revoluce v Arménii. Dokud budu prezidentem, ústava se měnit nebude, prohlásil

před 1 hodinou

Lukašenko stojí v čele státu nepřetržitě od roku 1994. Referendem z roku 2004 nechal zrušit zákaz vykonávat funkci prezidenta země po více než dvě funkční období.

Minsk - Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v úterý přednesl své poselství v parlamentu a mimo jiné v něm odmítl pověsti, že se chystá zásadně změnit ústavu. Autoritářský prezident se odvolal na příklad Arménie, kde právě změna ústavy - kvůli uchování moci v rukou exprezidenta Serže Sargsjana coby nového šéfa vlády - vedla k pouličním protestům a k pondělnímu svržení Sargsjanova kabinetu.

Lukašenko dal podle ruského listu Kommersant najevo, že uspěchané ani překotné změny, které by mohly vyvolat vzpouru, v Bělorusku nelze čekat.

"Je načase skoncovat s tím dováděním ohledně referenda o ústavních změnách, nebo to dopadne jako včera v Arménii," prohlásil Lukašenko. "Jestli si někdo myslí, že přijmeme (novou) ústavu a vytvoříme tak základ pro demonstrace na náměstích - tak to se nestane, dokud já budu prezidentem. Teď nemáme ani pomyšlení na referendum, ani na to, abychom vyvolali vzpouru ve vlastní zemi. Musíme přečkat nebezpečnou a chaotickou situaci ve světě," zdůraznil prezident, podle kterého ve světě zuří ne studená, ale přímo ledová válka.

"Slibuji vám: nikdy nepostavím vás (poslance) a experty, soudce a lid před výběr změn ústavních základů státu kvůli nějaké osobě. Proč se mají měnit základy státu a bourat země kvůli osobě? Co když se pak ta osoba zlomí? Má-li se už měnit ústava, je záhodno postupovat čestně," prohlásil Lukašenko, který stojí v čele státu nepřetržitě od roku 1994 i díky změně ústavy; referendem z roku 2004 nechal zrušit zákaz vykonávat funkci prezidenta země po více než dvě funkční období.

Lukašenko podle ruského deníku neopomněl příležitost zkritizovat Rusko za váznoucí spolupráci v Euroasijské hospodářské unii, což považuje za příčinu hospodářských potíží, které vyvolaly nespokojenost Arménů s režimem, jakož i za "mléčné, masné a cukrové války", které Moskva vedla proti dovozu běloruského zboží. "Místo abychom vzali rozum do hrsti a řešili problémy, začínáme dávat přátelům přes držku," prohlásil.

Běloruský prezident se ale podle deníku na adresu Ruska v minulosti vyjadřoval ještě mnohem drsněji a tentokrát naopak zdůraznil význam spojenectví s východním sousedem ve "složité mezinárodní situaci".

Zatímco dříve Lukašenkova poselství trvala přinejmenším čtyři hodiny, tentokrát stihl vysvětlit situaci ve světě a ve vlasti za 90 minut, poznamenala ruská redakce BBC. Prezident podle ní tradičně zaujal rétorikou. Například avizoval vytvoření ministerstva pro digitální ekonomiku a nařídil vládě zajistit "transfer mozků a nápadů", aby v roce 2020 Bělorusko bylo "renovované, perspektivní a pohodlné". Úředníky vybídl k disciplíně: "Koukejte, co pijete, kolik a s kým." "Vypadněte všichni ze Sýrie a dejte syrskému lidu možnost rozhodnout o svém životu a osudu," poradil Lukašenko velmocím, které se podle něj v Sýrii "producírují jako kohouti, aby předvedly svou moc a sílu". V případě otravy Skripalových "cosi skřípe", protože "jedni praví to a druzí ono", ale nakonec se na to přijde.

Bělorusko se podle Lukašenka nemá starat o globální politiku, ale má zůstat ostrůvkem stability v neklidném světě, žít si po svém a v míru se sousedy, a to i s těmi, kteří "opovrhují spojeneckými zájmy".