Dokáže CIA opravdu odposlouchávat chytré telefony a televize? Hlavní odpovědi k nové kauze WikiLeaks

Podle nejnovějších informací kontroverzního serveru WikiLeaks má americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) k dispozici rozsáhlou špionážní techniku včetně softwaru, který se dokáže napojit na zvolený chytrý telefon nebo televizi a odposlouchávat danou osobu. Věrohodnost dokumentů, které server vypustil zkraje týdne do světa, zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Podle řady expertů ale vypadají autenticky. Vyvolaly řadu otázek ohledně bezpečnosti smartphonů a jiných zařízení připojených k internetu. Zde najdete souhrn hlavních otázek a odpovědí k celé kauze.

Co vlastně nové dokumenty WikiLeaks odhalily o hackerských schopnostech hlavní americké výzvědné služby CIA?

Pokud jsou informace serveru WikiLeaks pravdivé, dokáže CIA proniknout jak do iPhonů, tak do přístrojů se softwarem Android, stejně jako do chytrých televizí společnosti Samsung.

Její nejsilnější zbraní přitom je využívání dosud neodhalených chyb v softwaru.

Server WikiLeaks ale upozornil, že dostal jen část informací o hackerských zbraních a CIA může být ve skutečnosti ještě silnější.

Týkají se tyto techniky pouze vlády USA?

Zpráva se sice týká pouze CIA, ale jsou v ní zmínky o širší transatlantické spolupráci.

Například malware (škodlivý software), který je využíván pro odposlechy v chytrých televizích, byl údajně vyvinut britskou zpravodajskou službou.

Svým krycím názvem Plačící anděl (Weeping Angel) údajně odkazuje na britský seriál Doctor Who.

Jde vůbec o překvapení, že západní vlády mají k dispozici takové hackerské zbraně?

Jak připomíná list Financial Times, ve skutečnosti to žádná novinka není.

Už po kauze známého whistleblowera Edwarda Snowdena (v roce 2013 upozornil na obrovské množství osobních dat, které americké bezpečnostní služby skrze sofistikované programy shromažďují a dál využívají - pozn. red.) slíbila vláda tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy, že bude míň využívat chyb v softwarech a víc na ně bude upozorňovat veřejnost, aby mohly být opravené.

I jediné slabé místo softwaru v chytrých telefonech nebo jiných zařízeních může být velmi cenné, protože ho můžou tajné služby využívat relativně dlouhou dobu.

Nejsou to jen zbraně jako kterékoliv jiné, které západní vlády a jejich tajné služby běžně využívají?

Riziko spočívá v tom, že kyberútoky nejsou vidět. Nejde tedy určit, kdy jsou tyto praktiky využívány a není možné je ani náležitě kontrolovat.

Jakmile se navíc slabá místa v softwaru objeví, nastane riziko, že informace padnou do ruky zločincům a teroristům.

Proto si řada expertů myslí, že mají vlády povinnost o chybách v softwarech veřejnost co nejrychleji informovat.

Znamená to, že šifrování zpráv na mobilních aplikacích, jako je například WhatsApp, už není úplně bezpečné?

Šifrování pořád funguje. Zprávy odeslané mezi mobilními aplikacemi jsou nečitelné.

Ale vloupáním do smartphonu dokáže CIA šifrování obejít. Dokáže se dostat ke všem informacím, které majitel telefonu na svém přístroji má.

Znamená to, že se CIA může zapojit do stejně rozsáhlého sledování, ze kterého byla v roce 2013 Edwardem Snowdenem obviněná Národní bezpečnostní agentura (NSA)?

To je nepravděpodobné. Nástroje, kterými CIA podle WikiLeaks disponuje, umožňují proniknout do mechanismů jednotlivých uživatelů, ale nedokážou získat velké objemy telefonních hovorů nebo textových zpráv.

Jak se můžou obyčejní lidé takovým hackerským útokům bránit?

Jedinou obranu představuje aktualizace softwaru.

Novější verze operačních systémů obsahují opravy stávajících chyb a často i nové verze ochrany proti útokům. Ale to funguje jenom v případě, že se chyby podaří odhalit.

