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Hrdinové z krakovského masakru se poprvé viděli. Událost dojala celé Polsko

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Artur Morański a jeho kolega Jakub Kulik, kteří utrpěli vážná zranění při sobotní střelbě v centru Krakova, se po probuzení z umělého spánku poprvé viděli. Jelikož se každý z policistů lečí v jiné nemocnici, požádali lékaře o videohovor. Podrobnosti o dojemném setkání i aktuálním zdravotním stavu zraněných zveřejnil v úterý malopolský vojvoda Krzysztof Klęczar.

Jakub Sulik (vlevo) a Artur Morański (vpravo).
Jakub Sulik (vlevo) a Artur Morański (vpravo).Foto: MDP OSP Bielsko-Biała Leszczyny / Jan Golba/Facebook
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Aftermath of the Saturday mass shooting in Krakow
Poland Shooting
Silent march in Krakow
Aftermath of the Saturday mass shooting in Krakow
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„Byla to krásná a dojemná chvíle. Máloco mě potěšilo tolik jako to, že se symbolem celé události nestala nenávist ani další pokusy o rozeštvávání lidí, ale právě tento krásný lidský projev solidarity,“ řekl Klęczar na úterní tiskové konferenci.

Podle vojvody o videohovor požádal jeden z policistů poté, co se zlepšil jeho zdravotní stav. Lékaři mu vyhověli a umožnili mu spojit se s kolegou, s nímž v sobotu společně zasahoval proti ozbrojenému útočníkovi.

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„Jeden z policistů během hovoru svého kolegu velmi povzbuzoval a vřelými slovy mu dodával sílu. Od lékařů vím, že tento rozhovor oběma velmi prospěl,“ cituje server Interia Klęczara. Ten dodal, že rozhovor byl upřímný, plný vzájemné podpory a oběma mužům pomohl překonat těžké chvíle.

„Stále je něco bolí a mají vážná zranění“

Morański spolu s Kulikem v sobotu zasahovali proti 24letému Michału Oksińskému, který na hlavním krakovském náměstí zahájil střelbu z automatické pušky do náhodných kolemjdoucích. Zabil šest lidí a dalších několik desítek zranil.

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Dvojice policistů útočníka pronásledovala a nakonec se jí ho podařilo zneškodnit. Oba však při zásahu utrpěli střelná zranění a v těžkém stavu je převezli do nemocnice, kde podstoupili operaci.

Oba policisté se z umělého spánku probrali už v neděli. První, o co se 27letý Morański po probuzení zajímal, byl právě osud jeho kolegy. „A Kuba žije?“ ptal se po operaci na Kulika.

Podle serveru Onet se Morański plánuje co nejdříve vrátit do práce. Pokud mu to zdravotní stav dovolí, měl by u policie pokračovat. Vojvoda Krzysztof Klęczar také prozradil, že Morańského v pondělí navštívil jeho nadřízený.

„Městský policejní velitel mu dokonce přímo na nemocničním lůžku vydal služební rozkaz, aby se co nejdříve vrátil do služby, protože ho potřebujeme,“ uvedl Klęczar.

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Zatím však není jasné, kdy budou moci oba nemocnici opustit. Klęczar uvedl, že jeden z policistů, se kterým se setkal, stále trpí bolestmi a má vážná zranění. Podle vojvody je proto na odhad termínu propuštění ještě brzy.

Nové informace o zraněných

Klęczar na tiskové konferenci informoval také o aktuálním zdravotním stavu dalších lidí zraněných při sobotním útoku. K úterní desáté hodině dopoledne jich bylo v krakovských nemocnicích hospitalizováno 13. Jejich stav byl podle vojvody stabilní.

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V pondělí nemocnici opustila jedna žena a také rakouský občan.. Toho ve stabilizovaném stavu převezli zdravotnickým transportem do vlasti, kde bude pokračovat v léčbě.

Ministr spravedlnosti Waldemar Żurek v úterý zveřejnil také nové informace o vyšetřování útoku. Podle něj se střelec zajímal o norského neonacistického extremistu a masového vraha Anderse Breivika. Další zajištěné důkazy podle ministra rovněž naznačují, že v případu mohl hrát roli pravicový extremismus.

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Żurek zároveň zdůraznil, že prokuratura musí prověřit všechny možné motivy a okolnosti útoku. Oksiński po sobě totiž nezanechal žádný dopis ani jiné sdělení, které by jeho jednání vysvětlovalo. Vyšetřovatelé proto musí jeho motiv rekonstruovat na základě shromážděných důkazů.

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