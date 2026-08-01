Dojde k rušení letů, zvažte odchod. Američané varují před eskalací konfliktu s Íránem

Americké velvyslanectví v Jeruzalémě v sobotu vydalo varování před neočekávaným zhoršením konfliktu s Íránem. Velvyslanectví Američany nabádá, aby se připravili na možné přerušení leteckých spojů. Diplomacie vyzývá americké občany, aby region opustili. Podobnou výzvu zveřejnily i další americké mise v oblasti, například velvyslanectví v Bagdádu.
Americká média v pátek a v sobotu s odkazem na nejmenované zdroje uvádějí, že Spojené státy chystají rozsáhlý úder na Írán. Podle stanice CNN by se tak mohlo stát již u víkendu. Podle některých médií by se úderu mohl zúčastnit i Izrael.
O tom, že by USA mohly tvrdě udeřit na Írán, mluvil v pátek i americký prezident Donald Trump, který tak činí opakovaně. Trump mnohokrát také řekl, že Írán uzavře se Spojenými státy dohodu o zastavení bojů.
"Kvůli zvýšenému napětí na Blízkém východě zůstává bezpečnostní prostředí složité s možnou nepředvídatelnou eskalací," uvádí varování americké diplomacie. Američany vyzvala, aby zvýšili svou bdělost a připravili se "na rušení letů, opakované uzávěry leteckého prostoru a možné problémy s cestováním". "Američané v regionu by měli zvážit odchod či se na odchod připravit v případě eskalace," dodala diplomacie.
Podobné varování americká diplomacie vydala i 27. února, kdy také povolila odchod personálu, který není nezbytný pro provoz velvyslanectví v Jeruzalémě. O den později, v sobotu 28. února, Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán, které odstartovaly současnou válku na Blízkém východě.
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