Dohra po Džiddě. Lavrov nazval von der Leyenovou führerem, Trump hrozí Putinovi

Americký tým dle prezidenta Donalda Trumpa už míří na jednání do Ruska. Děje se tak poté, co ukrajinská strana při schůzce s Američany v saúdskoarabské Džiddě uvedla, že je připravena přijmout jejich návrh na zahájení okamžitého třicetidenního příměří. Teprve se uvidí, zda budou souhlasit i Rusové.

Minimálně ministr zahraničí Sergej Lavrov byl ve svých vyjádřeních nekompromisní. Své k celé situaci řekli i prezident USA Donald Trump a Lavrovův americký protějšek Marco Rubio.

Sergej Lavrov: Führer Ursula mobilizuje všechny

Ruský ministr zahraničí po jednání Ukrajinců s Američany v Džiddě poskytl v Moskvě rozhovor americkým komentátorům. Přepis zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí a Lavrov si servítky nebral.

"Führer Ursula (šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová) mobilizuje všechny, aby remilitarizovali Evropu. Zmiňují se neuvěřitelné sumy peněz," uvedl například Lavrov a mimo jiné varoval i před údajně možným nacistickým režimem na Ukrajině.

0:44 Lavrov se obává vzestupu nacismu na Ukrajině | Video: X / @Mylovanov

Napřímo také řekl, že nesouhlasí s tím, aby v blízkosti Ukrajiny působily evropské mírové síly. "Za žádných podmínek. (Francouzský prezident) Emmanuel Macron říká, že mírové síly by válku zastavily a mohly by být rozmístěny během měsíce. To není nic, o čem bychom říkali, že je to potřeba pro konec války, kterou proti nám vede Západ prostřednictvím Ukrajinců s přímou participací jejich ozbrojených sil," konstatoval Lavrov.

Dodal například i to, že sám Trump uznává, že rozšiřování Severoatlantické aliance (NATO) je jednou z hlavních příčin konfliktu, a žádné záruky, které by zahrnovaly NATO, také nechce. "Případná přítomnost vojáků NATO pod jakoukoli vlajkou na Ukrajině je nebezpečím. Nikdo s námi nemluví, pořád říkají, že nemůže být nic o Ukrajině bez Ukrajiny, ale dělají všechno o Rusku bez Ruska," postěžoval si dále ruský ministr na Evropany.

Lavrov v rozhovoru zároveň naznačil, že Rusové by nikdy nezradili Čínu a v budoucnu by u jednoho stolu právě Rusové s Číňany a Američany mohli zasednout, aby probrali jaderné zbraně a další bezpečnostní záležitosti. Plánuje to prý sám Trump. "Jsme tomu otevřeni," doplnil.

Donald Trump: Mohu udělat pro Rusko devastující věci

Americký prezident při setkání s irským premiérem Micheálem Martinem ve středu večer ve Washingtonu novinářům řekl, že doufá, že Rusko příměří přijme. Pokud tomu tak nebude, Američané prý Rusku mohou způsobit bolest. "Mohu z finančního hlediska udělat věci, které by byly pro Rusko velmi špatné. Bylo by to pro Rusko devastující," varoval Trump na dálku dle britského listu The Times svůj protějšek v Kremlu Vladimira Putina. Našel si přitom i čas na vtípky.

0:13 Trump se nemůže soustředit kvůli ponožkám viceprezidenta | Video: X / @StrategickeM

Trump zároveň v narážce na nepovedené jednání s Volodymyrem Zelenským v Bílém domě uvedl, že věří, že ukrajinská strana, která byla dříve "problémová", změnila svůj úhel pohledu. "Měl jsem tady chlápka [Zelenského], který vypadal, že nechce mír. Nyní ale souhlasil," dodal.

Marco Rubio: Dohoda o nerostech zajistí Ukrajině větší moc

Americký ministr zahraničí po jednání v Džiddě uvedl, že případné třicetidenní příměří nebude nic znamenat, pokud se poté znovu začne válčit. Často zmiňovaná dohoda o nerostných surovinách USA pak podle něj není přímou zárukou bezpečnostních záruk pro Kyjev, ale spojuje americké zájmy s ukrajinskými a je prospěšná pro obě země.

"Dohoda je určitě jedna z věcí, která Ukrajině zajistí dlouhodobý růst a jistotu ekonomického růstu. Jejich HDP začne růst a to jim zajistí větší význam a moc a schopnost financovat svou vlastní obranu. Budeme mít o budoucnost Ukrajiny také zájem," prohlásil Rubio.

Rubio komentuje ukrajinskou dohodu o nerostných surovinách | Video: X / @Mylovanov

"Pokud dočasné příměří nastane, obě strany se musí společně dohodnout, kdo jej bude monitorovat. Dohled bude klíčový," řekl rovněž Rubio s tím, že pokud Rusové příměří odmítnou, Američané se dle toho zařídí.