Dohody o plynu s Ruskem nejsou spása. Ceny v Maďarsku rostou, výrazně zdražil i chléb

Maďarská vláda si vyjednala s Ruskem speciální smlouvu na dodávky zemního plynu, ale na ekonomické situaci země se to zatím moc neprojevuje. Rostoucí ceny zboží a energií trápí Maďary stejně jako jiné Evropany.

"Maďarsko není ostrov, kterému by se dařilo lépe než jiným. Firmy avizují, že zkrachují, a celkově vládne trochu panika. Vláda tvrdí, že plynu bude dostatek a že nejsou potřeba žádná omezení, ale možná o to víc jsou lidé nervózní," uvedl pro deník Aktuálně.cz publicista Martin Gregor Papucsek, který žije v Budapešti.

Podle něj vláda premiéra Viktora Orbána říká, že ceny ruského plynu jsou pro Maďarsko výhodné, ale nejsou známá přesná čísla. Vláda částku tají.

"Nevíme, jaké ceny to jsou, ale i tak jsou pro Maďary dost vysoké. Lidé to už vidí na vyúčtováních za energie, která jim přicházejí," říká Papucsek. A poukazuje i na další problémy: "Cena chleba za rok vyrostla o 76 procent. Když jdu do obchodu, tak každý týden vidím, jak ceny neustále letí nahoru. V září byla meziročně dvacetiprocentní inflace, to bylo naposledy před pětadvaceti lety."

Inflace v Maďarsku se zvyšuje podobně jako v dalších evropských zemích. V celé Evropské unii inflace v srpnu vystoupila na rekordních 10,1 procenta, údaje za září zatím nejsou k dispozici.

Ceny energií v Maďarsku vzrostly kvůli zdražení plynu a elektřiny, které vešlo v platnost 1. srpna. Prudký růst vládu donutil ustoupit od letité praxe udržovat strop u cen energií pro domácnosti, napsala agentura Reuters. Ceny potravin se v září meziročně zvedly o 35,2 procenta.

Hodnota maďarského forintu vůči americkému dolaru během letošního roku poklesla o 36 procent. Tedy více než česká koruna (15,8 procenta) nebo polský zlotý (24 procent).

Známé lázně musely zavřít

Rostoucí ceny mají už první oběti. Kvůli vysokým poplatkům za plyn a s tím spojenou ztrátovostí prozatím ukončily provoz světoznámé termální lázně v Miškovci na severovýchodě země. Jeskynní komplex existoval jako vyhledávané lázně od 17. století, ale pandemie koronaviru a nyní drahé energie přivodily jejich konec.

"Naše spotřeba plynu za tři měsíce od října do prosince bude stát dodatečných 61 milionů forintů (přes 3,5 milionu korun)," uvedla pro agenturu Reuters výkonná ředitelka lázní Judit Némethová. Tento krok bude mít dopad i na hotely a restaurace v okolí lázní.

Nespokojenost a obavy se projevují také demonstracemi. Ve středu v Budapešti zablokovali most přes Dunaj u budovy parlamentu učitelé a studenti na protest proti nízkým mzdám ve školství a také proti tomu, že část učitelů, kteří se zúčastnili stávky letos v lednu, vedení škol propustilo.

Vláda uvádí, že platy učitelů zvýší, ale až dostane zablokované peníze z evropských fondů. Evropská komise v polovině září navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur (184 miliard korun) z fondů pro méně rozvinuté regiony. Zdůvodnila to podezřením z korupce a nedostatky v zadávání veřejných zakázek, v nezávislé práci vyšetřovacích či justičních orgánů nebo v řešení možných střetů zájmů.

Ať s Putinem jedná Trump

Budapešť na rozdíl od Varšavy nebo Prahy nepodporuje Ukrajinu zbraněmi a tvrdí, že protiruské sankce poškodí více země Evropské unie než Rusko. Orbán naposledy tento týden na diskusi pořádané v Německu deníkem Berliner Zeitung řekl, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem je třeba jednat a že mír musí s Ruskem vyjednat Spojené státy, nikoliv Ukrajina. Podle maďarského premiéra by měl s Putinem navíc vyjednávat bývalý americký prezident Donald Trump.

Snižovat závislost na ruském plynu a ropě ale Maďarsko nechce. Naopak: ministr zahraničí Petér Szijjártó se ve čtvrtek v Moskvě dohodl s vedením ruského plynárenského gigantu Gazprom, že velkou část plynu pro Maďarsko přesune do plynovodu TurkStream, takže tento plyn se vyhne Ukrajině jako tranzitní zemi.

Ke své cestě do Moskvy řekl už předem, že má dva důvody. "Říct, že chceme bezodkladné přerušení bojů a mírová jednání, a také zabezpečit dodávky energie do Maďarska nejenom na nadcházející zimu, ale také na léta dopředu," napsal na Facebooku.

