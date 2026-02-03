Přeskočit na obsah
3. 2.
Zahraničí

Dohoda o ukončení války si vyžádá těžká rozhodnutí, řekl ve zmrzlém Kyjevě šéf NATO

ČTK

Do Kyjeva dnes přicestoval generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Jen pár hodin poté, co další rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu zanechal při rekordně nízkých teplotách bez tepla statisíce lidí včetně části obyvatel Kyjeva.

NATO Secretary General Rutte visits Kyiv
Šéf NATO během své návštěvy podle agentury Reuters mimo jiné řekl, že uzavření případné dohody s Ruskem o ukončení války na Ukrajině si vyžádá těžká rozhodnutí.Foto: Handout
Šéf NATO během své návštěvy podle agentury Reuters mimo jiné řekl, že uzavření případné dohody s Ruskem o ukončení války na Ukrajině si vyžádá těžká rozhodnutí. Rutte navštívil hlavní město napadené země jen několik hodin poté, co další rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu zanechal při rekordně nízkých teplotách bez tepla statisíce lidí včetně části obyvatel Kyjeva.

Šéf NATO a ukrajinský prezident položili zapálené svíčky na náměstí v centru Kyjeva před improvizovaným památníkem ukrajinským vojákům, kteří přišli o život za bezmála čtyři roky ruské agrese, ukázalo video zveřejněné Zelenským na síti X. "Spolu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jsme dnes uctili památku padlých ukrajinských obránců. Věčná čest našim vojákům. Věčný vděk za jejich oběť a za obranu země," uvedl Zelenskyj.

NATO Secretary General Rutte visits Kyiv
Šéf NATO a ukrajinský prezident položili zapálené svíčky na náměstí v centru Kyjeva před improvizovaným památníkem ukrajinským vojákům, kteří přišli o život za bezmála čtyři roky ruské agrese.Foto: Handout

Rutte poté v projevu k poslancům ukrajinského parlamentu podle agentury Reuters řekl, že dosažení mírové dohody, která by ukončila ruskou válku na Ukrajině, bude vyžadovat těžká rozhodnutí. Šéf NATO také uvedl, že program nákupu zbraní PURL dodává 90 procent raket pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. V rámci programu PURL alianční spojenci na základě ukrajinských prioritních požadavků nakupují americké vojenské vybavení pro Ukrajince.

Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 450 drony a více než 60 střelami, mířilo především na energetiku a obytné domy. Jedná se o první velký útok od krátkého moratoria na údery proti energetickému sektoru, bez vytápění se dnes ocitly statisíce ukrajinských rodin.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil Moskvu, že s takto rozsáhlým útokem vyčkávala, až na Ukrajině opět zesílí mrazy. Podle ministra energetiky Denyse Šmyhala teploty klesly až k minus 25 stupňům Celsia. Podle agentury AFP byl dnešní ruský úder letos dosud nejrozsáhlejší a zemi zasáhl v době, kdy čelí nejnižším teplotám od začátku ruské invaze v únoru 2022.

