Dohoda o ukončení války si vyžádá těžká rozhodnutí, řekl ve zmrzlém Kyjevě šéf NATO

Do Kyjeva dnes přicestoval generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Jen pár hodin poté, co další rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu zanechal při rekordně nízkých teplotách bez tepla statisíce lidí včetně části obyvatel Kyjeva.
Šéf NATO během své návštěvy podle agentury Reuters mimo jiné řekl, že uzavření případné dohody s Ruskem o ukončení války na Ukrajině si vyžádá těžká rozhodnutí. Rutte navštívil hlavní město napadené země jen několik hodin poté, co další rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu zanechal při rekordně nízkých teplotách bez tepla statisíce lidí včetně části obyvatel Kyjeva.
Šéf NATO a ukrajinský prezident položili zapálené svíčky na náměstí v centru Kyjeva před improvizovaným památníkem ukrajinským vojákům, kteří přišli o život za bezmála čtyři roky ruské agrese, ukázalo video zveřejněné Zelenským na síti X. "Spolu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem jsme dnes uctili památku padlých ukrajinských obránců. Věčná čest našim vojákům. Věčný vděk za jejich oběť a za obranu země," uvedl Zelenskyj.
Rutte poté v projevu k poslancům ukrajinského parlamentu podle agentury Reuters řekl, že dosažení mírové dohody, která by ukončila ruskou válku na Ukrajině, bude vyžadovat těžká rozhodnutí. Šéf NATO také uvedl, že program nákupu zbraní PURL dodává 90 procent raket pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. V rámci programu PURL alianční spojenci na základě ukrajinských prioritních požadavků nakupují americké vojenské vybavení pro Ukrajince.
Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 450 drony a více než 60 střelami, mířilo především na energetiku a obytné domy. Jedná se o první velký útok od krátkého moratoria na údery proti energetickému sektoru, bez vytápění se dnes ocitly statisíce ukrajinských rodin.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha obvinil Moskvu, že s takto rozsáhlým útokem vyčkávala, až na Ukrajině opět zesílí mrazy. Podle ministra energetiky Denyse Šmyhala teploty klesly až k minus 25 stupňům Celsia. Podle agentury AFP byl dnešní ruský úder letos dosud nejrozsáhlejší a zemi zasáhl v době, kdy čelí nejnižším teplotám od začátku ruské invaze v únoru 2022.
Sněmovna dnes jedná o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, napsal dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje.
Na Einsteina vzpomínáme jako na génia. Jeho syn ale prožil život v ústavu pro choromyslné
Zatímco Albert Einstein má pověst nepřekonatelně geniálního vědce, jeho syn Eduard měl životní cestu zcela jinou. Podle dochovaných záznamů trpěl schizofrenií, více než tři desítky let byl v ústavu a jeho otec o něm dokonce hovořil jako o „neřešitelném problému”.
Chceme se povznést nad tradiční politický střet. Hejtman Kuba představil Naše Česko
Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Jeho nové politické hnutí se chce povznést nad tradiční politický střet konzervativních a liberálních myšlenek a hledat cesty, jak posunout Česko dopředu.
Francouzská prokuratura prohledala kanceláře X, Muska předvolala k výslechu
Odbor pařížské prokuratury pro boj s kybernetickou kriminalitou prohledal kanceláře sociální sítě X amerického miliardáře Elona Muska.